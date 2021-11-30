Крутой показал внешность Баскова без грима: «Грустно как-то все»

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Виктория Андреева
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45-летний певец удивил поклонников «мешками» под глазами и морщинами. Где же принц, который еще пару лет назад сводил с ума всех женщин страны?

Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igorkrutoy65

Знаменитый композитор Игорь Крутой дискредитировал образ «принца» Николая Баскова, опубликовав забавное видео из закулисья. В Instagram музыкант показал, как коллега выглядит без страз, красивого грима и прочей атрибутики «шикарной жизни». Некоторые фолловеры даже не узнали своего кумира.

Ролик начинается с того, что Крутой настраивает камеру и быстро переводит объектив на сидящего в гримерной Баскова. Далее между артистами завязывается «отчаянная борьба»: 45-летний певец пытается выхватить телефон из рук композитора, а тот смеется и продолжает снимать.

В кадре видно все: незаретушированные морщины, «черные мешки» под глазами Баскова, его немного припухшие щеки и поникший взгляд. Состояние полной усталости весьма характерно для предновогодних музыкальных «чесов».

«Ну не надо, ну, пожалуйста! Ну что такое?! С утра лезешь со своей камерой! Начинается!» — ругался на Крутого Басков.

Instagram @igorkrutoy65

Фолловеров спонтанная мизансцена повеселила, но люди не могли не отметить «пугающего внешнего вида» певца.

«Николаю не угодишь! Не с той ноги встал, наверное…»

«Что с лицом у Коленьки? Грустно как-то все»,

«Вот это принц… хоть умеет посмеяться над собой!» — комментировали ролик юзеры.

Ранее 5-tv.ru показал, где Николай Басков набил себе модное тату.

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