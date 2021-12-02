Отправившийся из Находки сухогруз затонул в Японском море из-за шторма
Российским спасателям удалось помочь 17 морякам. Поиски еще одного продолжаются. Скорее всего, он погиб.
Фото, видео: depositphotos / EvrenKalinbacak; 5-tv.ru
Масштабная поисковая операция идет в Японском море. Там затонул сухогруз, который вышел из российской Находки и следовал в японский порт Кинуура. На его борту находились 18 членов экипажа.
Все они — граждане Вьетнама. Сигнал бедствия поступил поздним вечером. К месту гибели судна выдвинулись спасатели. И спустя несколько часов 17 членов экипажа сухогруза в шлюпке обнаружили моряки российского судна.
Всем пострадавшим оказали необходимую помощь и уже доставили на берег. Поиски еще одного моряка продолжаются.
О причинах ЧП пока не сообщается, но, по всей вероятности, затонул сухогруз из-за погодных условий — в Японском море сейчас бушует сильный шторм.
Читайте также
85%
0.09 83.81
-0.03
Нашли ошибку?