Отправившийся из Находки сухогруз затонул в Японском море из-за шторма

Масштабная поисковая операция идет в Японском море. Там затонул сухогруз, который вышел из российской Находки и следовал в японский порт Кинуура. На его борту находились 18 членов экипажа.

Все они — граждане Вьетнама . Сигнал бедствия поступил поздним вечером. К месту гибели судна выдвинулись спасатели. И спустя несколько часов 17 членов экипажа сухогруза в шлюпке обнаружили моряки российского судна.

Всем пострадавшим оказали необходимую помощь и уже доставили на берег. Поиски еще одного моряка продолжаются.