Тряхнет изрядно: астропрогноз на декабрь 2021 года для всех знаков зодиака

Заключительный месяц года напоследок припас немало сюрпризов всем знакам зодиака: звезды устроят настоящие игры с прятками, перемещениями и балансировкой между днем и ночью. Какие испытания в декабре 2021 года принесут людям солнечное затмение, переход Меркурия в знак Козерога и день зимнего солнцестояния, эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла астролог Алена Никольская, обозначив основные пики противостояний.

4 декабря

Если начало месяца обещает быть относительно спокойным и благоприятным, то, начиная уже с этой субботы, ситуация вокруг начнет кардинально меняться, и многие изменения придут в нашу судьбу в полном объеме. Виной всему — солнечное затмение 4 декабря, оно станет заключительным в этом году. Новолуние также придется на этот непростой день.

«Это затмение важно встретить с открытым позитивным сердцем, которое полно любви, уважения и благодарности к окружающим и всему миру, и только тогда вы сможете нейтрализовать все его негативные аспекты», — порекомендовала специалист по звездам.

13 декабря — 24 декабря

Меркурий перейдет в знак Козерога 13 декабря, и, по словам астролога, такой небесный расклад располагает к возрастанию наших амбиций: нам захочется биться за свое место под солнцем, внезапно выйдут наружу желания заполучить заветную должность. Можно предположить, что люди пойдут буквально по головам своих коллег и друзей, сметая все на пути к карьерному росту. Проснутся невероятной силы организаторские способности, которые подвигнут нас на смелые поступки: нам захочется громко заявить о себе и взять то, что кажется причитающимся нам по праву.

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Звездный эксперт уверена, что такие напряженные аспекты сохранятся вплоть до католического рождества — 24 декабря и спровоцируют нарастание нервозности, агрессии и различных столкновений, в том числе на религиозной почве. Никольская увидела «большие изменения на геополитической карте».

В повседневной жизни «натянутый нерв» будет отзываться в виде обострений: некоторые люди с очень нестабильной психикой могут начать вести себя совершенно неординарно.

19 декабря

19 декабря — время ретроградной Венеры, отвечающей за любовь, красоту и финансы. Период, когда Венера словно пятится назад, захватит и Новый год, оставшись с нами до конца января 2022 года.

21 декабря

Заключительным и очень важным моментом декабря станет зимнее солнцестояние, оно приходится на 21 декабря.

«21 декабря — ключевой момент, когда нас будет немного „отпускать“. Солнце, вслед за меркуриевой Венерой, перейдет в знак Козерога. Такое расположение скажется на том, что ранее напряженная ситуация будет ослабевать, чтобы к началу нового года мы пришли во внутренний баланс», — акцентировала Алена Никольская.

Что касается финансов, то эксперт советует обращать внимание на материальную сферу уже с начала декабря: в это время нас может немного «потряхивать» в финансовых вопросах. Чтобы минимизировать последствия, будьте внимательны и аккуратны, куда и какие деньги вы вкладываете и на какие покупки вы их тратите: конец финансового года располагает к интенсификации переводов средств, а также возрастает риск необоснованных трат перед новогодними праздниками.

Если прислушаетесь к рекомендациям звездной провидицы, то в Новый 2022 год войдете с открытым сердцем и открытой любви душой для того, чтобы прожить следующий год максимально позитивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ретроградная Венера в декабре 2021 года готовит всем финансовые сюрпризы из прошлого в виде возвращения долгов или внезапных оплачиваемых каникул.