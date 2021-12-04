Неделя генеральных уборок, свиданий и разводов! Китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Довольно живая неделя нам предстоит. Во вторник случится смена сезона и месяца. Земляную Свинью отодвинет Металлическая Крыса. Энергии, которые принесет новый месяц будут довольно сильными. Янская Вода Крысы вытащит на поверхность много страхов, а янский Металл сделает более упрямыми и жестокими людей власти.

Вместе с тем Вода — это коммуникации во всех видах. Будет много влияния СМИ, люди задвигаются, начнут планировать путешествия и перемещения, логистический сектор начнет потихоньку выходить из пике. Правда рынок контейнерных перевозок, похоже, пока не разблокируется. Металл будет «тонуть» в сильной Воде — и цены на морской транспорт стоять на высоких позициях.

Понедельник, 6 декабря. Ян Земля и Крыса

День Крысы, за которым последует наступление месяца Крысы. Ой, Лошади, держитесь на ногах!

День будет похож на горную реку зимой. Энергии холодные, яростные, никакой эмпатии, мало радости и оптимизма. Людям чувств этот расклад принесет тоску и нервозность. Впрочем, есть те, кому такое — в самый раз. День принесет удачу людям разума, любителям точности и беспрекословного подчинения.

Хорошо в такой понедельник избавляться от всего надоевшего и неактуального. Я, например, планирую начать диету. Кто-то может решиться бросить курить, кто-то отдаст ненужные вещи в благотворительные фонды. Благоприятны разнообразные уборки — в доме, в голове, в отношениях.

Не стоит в понедельник делать дела, от которых в будущем многое зависит. Не начинайте путешествий, не устраивайте свадьбы и переезд.

Как уже было отмечено, для людей-Лошадей день будет слишком эмоциональным. Если не уверены в себе, не нарывайтесь на неприятности, лучше слейте эмоции в безопасное русло.

Вторник, 7 декабря. Инь Земля и Бык

Во вторник произойдет смена месяца. Земляная Свинья уступит трон Металлической Крысе. Крыса — это знак Янской Воды — сильной, как волна океана. А в сочетании с Металлом она дает хаос и смятение в душе и обществе. К слову, 2020 год проходил под знаком Металлической Крысы — стоит вспомнить, как вы себя чувствовали тогда и не сильно пугаться, если так же будете ощущать себя и в этом декабре.

Что касается энергий конкретного вторника, то они будут аналогичны энергиям понедельника. Следует продолжить генеральную уборку в своей жизни — рассортировать дела, отношения, увлечения. Отделить ценные и токсичные и от последних решительно избавиться. Следуйте за энергиями, и они вам будут помогать.

День будет энергетически тяжелым для людей с Козой в карте. Ну и Лошади, имейте в виду, что вплоть до 7 января вас может неслабо так нести.

Среда, 8 декабря. Ян Металл и Тигр

Среда будет более благосклонной энергетически. Несмотря на то, что в самом пике сезона Зимы Тигру, знаку Дерева не очень неуютно, день обещает быть довольно эффективным.

На повестке дня будут вопросы дисциплины, структурирования и решения застарелых проблем. Среда хороша для дел с долгосрочными планами развития. Правильно будет устраивать в этот день новоселье, собирать долги или подписывать важные соглашения.

Возможны в среду и форс-мажоры — потери времени, денег и документов. Не рекомендуется проводить земляные работы, брать кредиты и начинать ремонт. Эти все дела могут надолго затянуться.

Особенно аккуратными в среду должны быть люди знака Обезьяны. Их янская металлическая энергия будет в столкновении с энергией дня.

Четверг, 9 декабря. Инь Металл и Кролик

Четверг будет днем энергетического баланса. Если в вашей жизни есть какие-то споры, и вы находитесь в проигрышной позиции, то в четверг сможете отыграть потери. Но имейте в виду, если вы потенциально выигрываете, то все будет наоборот.

День хорош для размышлений о будущем и построения долгосрочных и краткосрочных планов. Это кажется, что такие занятия могут себе позволить только бездельники. На самом деле правильная формулировка цели — это половина дороги к ее достижению.

Не стоит сегодня начинать лечение и очищение, не надо вести юридические дела, начинать ремонты. День может быть потенциально травмоопасен, поэтому особенно важна внимательность и аккуратность на дорогах.

Некоторые личности могут быть в этот день особенно обидчивы и эмоциональны. Это, в частности, касается людей с Петухом в карте. Четверг будет совсем не их день.

Пятница, 10 декабря. Ян Вода и Дракон

В пятницу будет довольно много энергии Воды, а вода — это энергия коммуникаций. Не удивительно, что наука бацзы советует в этот день уделить внимание взаимоотношениям.

Хорошо пойдут в последний рабочий день недели встречи, свидания и расставания. Отличное время, чтобы наладить связи, построить долгосрочное партнерство, загладить вину или без скандалов, расстаться.

Это касается не только личных взаимоотношений, но и увольнения или разрыва партнерских бизнес-связей. Звезда «небесной добродетели» поможет всем участникам операции остаться в хороших человеческих отношениях.

Тем, у кого слабая карта или уязвимый период, бацзы советует провести пятницу максимально спокойно, не рисковать и не строить больших ожиданий. Неблагоприятным день может показаться людям с Собакой в карте.

Суббота, 11 декабря. Инь Вода и Змея

В субботу в энергетическую карту дня придет огонек надежды. Змея — знак иньского Огня даст возможность немного передохнуть среди колючих метелей декабря.

Огонь дает людям прозорливость, поэтому в субботу будет хорошо и правильно заниматься планированием, разрешать себе мечтать и строить маршруты, по которым вы собираетесь дойти до ваших больших целей.

Кроме того, в субботу будет благоприятно все, что связано с людьми и отношениями. Встречи, свидания, посиделки с друзьями, семейные праздники и катания на санках — все в эту субботу пройдет максимально гармонично.

Для ослабленных карт возможен энергетический прорыв и форс-мажоры. От потери документов до травм и неприятностей на транспорте. Если чувствуете, что сегодня не ваш день, постарайтесь никуда не высовываться.

Особенно аккуратными стоит быть людям знака Свинья. У них весьма вероятны неконтролируемые вспышки эмоций.

Воскресенье, 12 декабря. Ян Дерево и Лошадь

Воскресенье следует посвятить тотальному отдыху. Пришедшая в этот день Лошадь — знак янского Огня сталкивается с управителем месяца Крысой.

От такого столкновения — сильной Воды и сильного Огня обычно получается много эмоций, люди со слабой психикой могут даже впасть в истерическое состояние. Помимо прочего, к столкновению, которое традиционно в бацзы принято пересиживать, в воскресенье добавляется еще и неблагоприятные факторы, указывающие на вероятность травм и телесных повреждений.

В общем, чтобы не спорить с энергиями (бесполезно) лучше займитесь в это воскресенье собой — своим телом, своим настроением, своим домом и семьей.

Особенно это касается людей знака Крыса и Лошадь. Вам точно стоит все «важные» дела отложить на полку и творчески повалиться на диван.

Всем хорошего бацзы!