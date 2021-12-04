Волочкова показала очередного любимого мужчину: «Настя, а Володя где?»

|
Алексей Хитров
1 092

Фанаты пожаловались, что не успевают запоминать ухажеров бывшей примы-балерины.

Волочкова показала очередного любимого мужчину: «Настя, а Володя где?»

Фото: globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Анастасия Волочкова не дает опомниться фанатам, шокируя их молниеносными переменами в личной жизни. Не успели они забыть таинственного Олега и железнодорожника Володю, как в жизни любвеобильной звезды появился новый мужчина — Михаил Борисовский. Фото с молодым человеком и его домашними питомцами эпатажная танцовщица выложила в Instagram, сопроводив комментарием с признанием в чувствах и множеством смайликов-сердечек.

«А вот и мой любимый! Миша. Записываем новую песню. Это любовь! А зверюшки его уже давно мои друзья. Хая и Рудольф», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Поклонники недоумевают — куда делся сотрудник РЖД и байкер Владимир Снигирев, которого Волочкова только в начале октября представила в качестве нового ухажера. Другие отмечают, что каждый новый возлюбленный танцовщицы моложе предшественников и радуются за звезду, которая берет от жизни все.

«Уже Миша. Как так быстро? Мы не успеваем запоминать, Анастасия!»;

«Мы еще Вову не приняли, а уже Миша»;

«Настя, Володя где? Покажи его, он жив?»;

«Был же Володя?! Я не успеваю»;

«Зачем имена, их трудно запомнить. Надо просто называть — Очередной»;

«Олег, Володя, Миша — эх, жизнь удалась! А вы — балет, балет!»;

«Молодец, Настюха! Так держать! Бери от жизни все и даже больше! А злопыхатели были, есть и будут. Пущай завидуют дальше», — пишут пользователи соцсети.

Нового молодого человека балерины фолловеры уже записали в альфонсы, хотя признали, что он самый симпатичный из всех предыдущих ее ухажеров. Между тем, судя по аккаунту в Instagram, Михаил Борисовский трудится звукорежиссером и сам выступает на сцене — на его странице опубликованы фото и видео с выступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова, которую часто подозревают в алкогольных излишествах, раскритиковала Диму Билана после скандала с выходом на сцену в пьяном виде.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Последние новости

12:24
Антон Долин обиделся на журналистов и объявил им бойкот: «Я сам нарвался»
11:56
Закопал в саду у дома: Найдены тела пропавших в ноябре на Кипре россиянок
11:36
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе
11:21
Анкудинова о жизни в приемной семье: «Плакала и доходила до истеричного ора»
11:03
Решение Германии по «Северному потоку — 2» на Украине назвали издевательством
10:44
Киркоров готовит нового исполнителя на «Евровидение-2022»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг
Выйти из тени: каким знакам зодиака придется туго в солнечное затмение 4 декабря
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа