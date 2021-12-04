Волочкова показала очередного любимого мужчину: «Настя, а Володя где?»

Анастасия Волочкова не дает опомниться фанатам, шокируя их молниеносными переменами в личной жизни. Не успели они забыть таинственного Олега и железнодорожника Володю, как в жизни любвеобильной звезды появился новый мужчина — Михаил Борисовский. Фото с молодым человеком и его домашними питомцами эпатажная танцовщица выложила в Instagram, сопроводив комментарием с признанием в чувствах и множеством смайликов-сердечек.

«А вот и мой любимый! Миша. Записываем новую песню. Это любовь! А зверюшки его уже давно мои друзья. Хая и Рудольф», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Поклонники недоумевают — куда делся сотрудник РЖД и байкер Владимир Снигирев, которого Волочкова только в начале октября представила в качестве нового ухажера. Другие отмечают, что каждый новый возлюбленный танцовщицы моложе предшественников и радуются за звезду, которая берет от жизни все.

«Уже Миша. Как так быстро? Мы не успеваем запоминать, Анастасия!»;

«Мы еще Вову не приняли, а уже Миша»;

«Настя, Володя где? Покажи его, он жив?»;

«Был же Володя?! Я не успеваю»;

«Зачем имена, их трудно запомнить. Надо просто называть — Очередной»;

«Олег, Володя, Миша — эх, жизнь удалась! А вы — балет, балет!»;

«Молодец, Настюха! Так держать! Бери от жизни все и даже больше! А злопыхатели были, есть и будут. Пущай завидуют дальше», — пишут пользователи соцсети.

Нового молодого человека балерины фолловеры уже записали в альфонсы, хотя признали, что он самый симпатичный из всех предыдущих ее ухажеров. Между тем, судя по аккаунту в Instagram, Михаил Борисовский трудится звукорежиссером и сам выступает на сцене — на его странице опубликованы фото и видео с выступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова, которую часто подозревают в алкогольных излишествах, раскритиковала Диму Билана после скандала с выходом на сцену в пьяном виде.