Кошмар местных жителей: разгуливающих по Ленобласти волков сняли на видео

Местных жителей просят не выпускать домашних животных и не прикармливать бродячих собак.

В Тихвине местные жители заметили волков. Хищники попали в объектив камеры наблюдения на одной из улиц города в ночное время. Кадры опубликованы в группе ВКонтакте «Тихвинская телега | Новости Тихвина».

В Комитете по животному миру Ленинградской области уже отреагировали на публикацию видео. Там сообщили, что по факту выхода волков проведена проверка, и в ближайшее время их численность в округе будет сокращена «путем осуществления любительской и спортивной охоты». Самих горожан призвали быть бдительными и позаботиться о сохранности домашних питомцев.

«Будьте внимательны, не оставляйте домашних животных без присмотра. Рекомендуем не прикармливать бродячих собак на территории частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей», — говорится в сообщении комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что волки грозят сожрать всех жителей села в Бурятии, однако чиновники не разрешают отстрел хищников.