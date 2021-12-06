Кошмар местных жителей: разгуливающих по Ленобласти волков сняли на видео

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Алексей Хитров
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Разгуливающих по Ленобласти волков сняли на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; Telegram @sp_1703

Местных жителей просят не выпускать домашних животных и не прикармливать бродячих собак.

В Тихвине местные жители заметили волков. Хищники попали в объектив камеры наблюдения на одной из улиц города в ночное время. Кадры опубликованы в группе ВКонтакте «Тихвинская телега | Новости Тихвина».

В Комитете по животному миру Ленинградской области уже отреагировали на публикацию видео. Там сообщили, что по факту выхода волков проведена проверка, и в ближайшее время их численность в округе будет сокращена «путем осуществления любительской и спортивной охоты». Самих горожан призвали быть бдительными и позаботиться о сохранности домашних питомцев.

«Будьте внимательны, не оставляйте домашних животных без присмотра. Рекомендуем не прикармливать бродячих собак на территории частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей», — говорится в сообщении комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что волки грозят сожрать всех жителей села в Бурятии, однако чиновники не разрешают отстрел хищников.

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