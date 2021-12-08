Татьяна Буланова о любви к молодому бойфренду: «Хочу, чтобы мы вместе старились»

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Оксана Тарасова
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Певица встречается с Валерием Рудневым два года, но в ЗАГС пара не торопится.

Татьяна Буланова о любви к молодому бойфренду: «Хочу, чтобы мы вместе старились»

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Татьяна Буланова призналась, что мечтает состариться рядом с возлюбленным Валерием Рудневым. Разница в возрасте в 19 лет при этом певицу нисколько не смущает, хотя порой расчеты немного пугают: когда артистке будет 70 лет, ее избраннику исполнится только 50. Все же чувства пересиливают страхи и вселяют надежду на долгую и счастливую совместную жизнь.

Буланова была замужем дважды, в каждом браке появились дети. От Николая Тагрина в 1993-м году певица родила сына Александра, от футболиста Владислава Радимова в 2007-м — сына Никиту. Но в этот раз исполнительница не спешит под венец. По ее словам, с годами появилось опасение перед официальными церемониями, Буланова сомневается в необходимости официально оформлять отношения в ее возрасте, хотя и уважает эту традицию. Сейчас артистке 52 года.

«Я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Конечно, иногда проскальзывают мысли: мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50… А потом думаю — ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились», — сказала певица в интервью 7Дней.ru.

По словам Татьяны Булановой, нынешние отношения нравятся ей абсолютным доверием к партнеру, какого не было в ее прежних союзах. Исполнительница знает пароли от аккаунтов бойфренда в соцсетях, ее страницы также открыты для Руднева. Знаменитость знакома с родителями жениха, те в свою очередь довольны выбором сына.

Иногда Буланова подшучивает над Рудневым на тему разницы в возрасте, говорит, что он еще маленький и чего-то не знает, не понимает. От этого мужчина ужасно злится, что лишь раззадоривает его опытную избранницу. Самое главное, считает звезда, в ее паре нет напряжения, потому что нет и тайн друг от друга. Надеется, что так будет всегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте между Татьяной Булановой и телеведущей Даной Борисовой. После едкого высказывания певицы о жертвах сексуальных домогательств разгорелся нешуточный скандал, который, очень вероятно, продолжится в зале суда.

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