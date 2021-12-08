Желание поспать днем может быть симптомом опасных болезней

Дневная сонливость может быть не признаком лени, а симптомом проблем со здоровьем — врач-терапевт Надежда Чернышова в эфире телеканала «Москва 24» объяснила, что значит, если вам хочется вздремнуть посреди дня.

«Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днем, это может быть предвестником инсульта, то есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода», — заявила врач.

Если уж и спать днем — то не более двух часов, предупредила Чернышова, ведь продолжительный дневной сон сбивает режим и приводит к бессонице.

Ее слова подтверждает и главный внештатный кардиолог Минздрава в Крыму Валерий Садовой, ранее указавший на то, что дневной сон будет необходим человеку, привыкшему к такому режиму дня в детстве — а ведь такая роскошь не всем доступна. С другой стороны, даже несмотря на сбитый режим, организм все равно отдыхает — снижается артериальное давление, появляется чувство бодрости.

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло», — цитирует кардиолога URA.RU.

Правильный режим сна невероятно важен — время, проведенное в обнимку с подушкой, напрямую отражается на нашей жизни. Но в то же время справедливо и обратное — то, как мы живем, определяет то, как мы спим. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, согласно исследованиям американских ученых, оптимисты спят лучше пессимистов!