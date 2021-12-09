Киркоров объяснил, почему его брак с Пугачевой стал ошибкой

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Егор Измалкин
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Филипп Киркоров назвал ошибкой брак с Аллой Пугачевой

Киркоров объяснил, почему его брак с Пугачевой стал ошибкой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Певец считает, что стал пленником своих желаний.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, как относится к своему первому и последнему браку — с Примадонной  Аллой Пугачевой. По его словам, решение жениться было опрометчивым.

«И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — рассказал артист порталу 7Дней.ru.

Киркоров назвал свое желание жениться на Пугачевой капризом. Однако позже он понял, что певица — не статуэтка в череде наград, а великая женщина. Исполнитель уверен, что многих своих целей в жизни добился, и сейчас относится к ним со спокойствием. По мнению исполнителя, идея завести детей была осознанной, а не мимолетной.

Кроме того, Киркоров хотел бы больше уделять время театральной деятельности. Он даже хотел поставить мюзикл.

«Я уже имел сценический опыт в мюзикле „Чикаго“, и сейчас у меня есть очередная идея мюзикла „Аладдин“. Мне очень нравится эта история, я хотел на свое 55-летие выйти в роли джинна, но вмешался коронавирус и разрушил мои планы», — вспомнил поп-король.

В скором времени Киркоров появится на больших экранах — певец снялся в очередном эпизоде «Елок» и «Последнем богатыре». До этого артист снимался в кино 20 лет назад в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Как писал 5-tv.ru, ранее Филипп Киркоров рассказал о фантазиях и экспериментах в постели.

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