«Ходил голым и обещал облить кислотой»: Вдова Тропко о подозреваемом в причастности к смерти мужа актере

По версии следствия, к случайному убийству экс-замминистра энергетики может иметь отношение актер Глеб Нейжмак-Иорданский. Свою вину мужчина отрицать не стал.

Вдова погибшего экс-заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко рассказала о мужчине, который может быть причастен к трагедии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Софья Шабанова заявила, что подозреваемый в жестоком избиении госслужащего актер Глеб Нейжмак-Иорданский был агрессивным человеком с нестабильной психикой. Не исключено, что и преступление он мог совершить, находясь не в здравом уме.

Убитая горем женщина заметила, что неоднократно жаловалась участковому на странные выходки Нейжмак-Иорданского. Однако никаких ответных мер принято не было. Ее регулярные заявления поддерживали и соседи. Результат — нулевой.

«Он неадекватный! Он голым по лестнице ходил, бутылки из окна кидал. Бутылкой по ноге собаке попал. Он обещал соседку кислотой облить. Он вещи воровал. Меня обзывал по-всякому…» — вспоминала Шабанова.

Несчастная призналась, что трагедии могло не быть, не сделай ее муж замечание агрессивному актеру. По словам вдовы, Тропко попросил Нейжмак-Иорданского не ломать дверь, ведущую в подъезд. Последний не прислушался, а сразу набросился с кулаками. Вскоре в ход пошли и ноги.

«Он моего мужа просто толкнул с лестницы, а потом бил ногами здесь. Корочка у него была, что он помощник депутата. Все писали на него заявления — никакой реакции. У мужа был диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма, но в больнице его заразили COVID…» — сокрушалась Софья Шабанова.

Соседи подтверждают

Позже ситуацию прокомментировала и дочь покойного. Она заявила, что подозреваемый актер должен пожизненно сидеть в тюрьме, поскольку опасен для общества. Подтвердили слова наследницы и вдовы Леонида Тропко и люди, живущие рядом.

Одна из пожилых женщин в интервью 5-tv.ru уточнила, что вероятный виновник трагедии мог употреблять запрещенные вещества. Такой вывод она сделала исходя из образа жизни девушки Глеба Нейжмак-Иорданского.

«Как наркоманка она! Я еще обратила внимание — у нее фингал, и она вся в синяках. Она вот шла, качалась. У нее нездоровый цвет лица. Явно наркоманка или пьяная. Нормальный человек не будет с такой девушкой!» — добавляла соседка актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 69-летний Леонид Тропко от полученных в результате избиения травм через несколько недель скончался в больнице. Известно, что Нейжмак-Иорданский уже сознался в причастности к трагедии.