Что убьет вашу печень быстрее алкоголя

Алкоголь может спровоцировать цирроз и рак печени, но оказалось, что спиртное — не самая разрушительная жидкость, употребляемая человеком на регулярной основе.

Правильная работа печени очень важна — она фильтрует все то, чего в организме быть не должно, не допуская того, чтобы другие чувствительные органы пострадали. И, как правило, если разговор идет о том, что может нанести ей непоправимый вред, в первую очередь на ум приходит спиртное, но, согласно результатам исследований, некоторые другие напитки убивают этот орган гораздо быстрее, причем никаких возрастных ограничений на их употребление нет. Издание Eat This, Not That рассказало о напитках, от которых стоит держаться подальше.

Исследования имеют под собой обширную базу — эксперты Медицинской школы Бостонского университета опубликовали данные, основанные на эксперименте, начавшемся еще в 1948 году — потомки тех, кто участвовал в исследованиях после Второй мировой, также приняли участие в наблюдениях. Они находятся под наблюдением с 2002 года.

У многих участников эксперимента была выявлена неалкогольная жировая дистрофия печени. Согласно пояснению американской организации Mayo Clinic, это состояние, при котором в органе скапливается чрезмерное количество жира. Связывают это с употреблением сладких напитков, речь идет о любых напитках с содержанием сахара, чаще всего — газированных.

Оказалось, что каждый четвертый житель США страдает от такого «печеночного ожирения» — само по себе оно не летально, однако, накапливая жир, орган будет расширяться, провоцируя боли.

Соответственно, отказ от напитков с содержанием сахара поможет уберечься от жировой дистрофии печени — те, кто пьют такие напитки чаще одного раза в неделю рискуют получить «печеночное ожирение» в два с половиной раза больше, чем те, кто их не употребляет вовсе.

Выходит, что сладкий алкоголь или коктейли со сладкими напитками — это двойной удар по печени, и от них стоит бежать, как от огня. Недавно 5-tv.ru рассказывал, какая страна признана самой пьющей в мире.