ТОП-18 самых ожидаемых сериалов 2022 года

Наступающий год богат на перезапуски легендарных сериалов и продолжения историй, полюбившихся зрителям. 5-tv.ru рассказывает, какие теленовинки стоит ждать в 2022-м.

«Возвращение в Хогвартс» — январь 2022

Сотрудники стримингового сервиса HBO Max вдохновились успехом дополнительного эпизода «Друзей», вышедшего в 2021-м. 1 января телеканал покажет спецвыпуск саги о юном волшебнике. Актеры саги о Гарри Поттере встретятся в декорациях Хогвартса спустя 20 лет после выхода первого фильма. Известно, что в выпуске примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Робби Колтрейн, Хелена Бонем Картер, Гари Олдман и другие актеры цикла. Джоан Роулинг в эпизоде не появится: создатели не позвали писательницу в проект из-за обвинения в трансфобии летом 2020-го.

«Миротворец» — январь 2022

«Миротворец» — спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В сериале расскажут биографию персонажа комиксов Кристофера Смита, известного как Миротворец. Созданием сериала занимается режиссер второй части «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн, который описывает главного героя как «самого большого придурка в мире», готового убивать ради достижения мира. Роль закреплена за американским рестлером Джоном Сина, который воплотил Миротворца в полнометражном фильме.

«Этерна» — январь 2022

Сериалу по мотивам фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны» еще на старте съемок предрекли сравнение с «Игрой престолов». «Этерну» начали снимать в 2018-м, для некоторых сцен задействовали павильоны легендарного «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. Авторы сериала возлагают на проект большие надежды. Уже объявили, что «Этерна» продлена на три сезона из пяти планируемых.

«Викинги: Вальхалла» — февраль 2022

Сериал «Викинги», просуществовавший с 2013-го по 2020-й, получил продолжение. В проекте «Вальхалла» события разворачиваются век спустя. Создатели покажут историю реально существующих исторических личностей, скандинавского исследователя Лейфа Эрикссона и его сестры Фрейдис. Роль Лейфа получил австралийский актер Сэм Корлетт, которого можно увидеть в эпизодах сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Сестру исследователя сыграет шведская топ-модель Фрида Густавссон.

«Изобретая Анну» — февраль 2022

В основе сюжета сериала — реальная история об Анне Сорокиной, которая переехала в США и несколько лет выдавала себя за богатую наследницу из Германии. В 2019-м девушка была осуждена за кражу и мошенничество. Происшествием заинтересовались в компании Netflix и предложили 320 тысяч долларов за возможность перенести историю на экран. Проектом занималась успешный шоураннер Шонда Раймс, которая выпустила сериалы «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство». Главную роль в сериале исполнит звезда «Озарка» Джулия Гарнер.

«Пэм и Томми» — февраль 2022

Комедийный сериал «Пэм и Томми» посвящен отношениям звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. В проекте затронут период брака звезд после утечки интимного видео в сеть. Роль Памелы Андерсон исполнит известная по «Золушке» Лили Джеймс, Томми Ли воплотит звезда «Мстителей» Себастиан Стэн. В сериале также появятся комики Сет Роген и Ник Офферман. Известно, что Памела Андерсон раскритиковала сериал, в то время как Томми Ли настроен положительно. Он даже подружился с Себастианом Стэном, который примерил образ музыканта.

«Властелин колец» — сентябрь 2022

Сериал по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина производит Amazon Prime. Название проекта и подробности сюжета неизвестны. Создатели отметили, что действие происходит за тысячи лет до похода Фродо Бэггинса, во время Второй эпохи, исторический период существования Нуменора. Сериал станет самым дорогим в истории: эксперты оценивают производство «Властелина колец» в 450 миллионов долларов США. Это почти в пять раз больше, чем телеканал HBO потратил на производство «Игры престолов» (затраты на проект составили 100 миллионов долларов США). Крупный бюджет объясняют постройкой декораций, которые используют и в следующих сезонах.

«Дом Дракона»

Поклонники сериала «Игра престолов» и серии романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина в 2022-м увидят сериал о становлении дома Таргариен. События в сериале происходят за 200 лет до битвы за Железный трон. Известно, что еще в 2019-м телеканал HBO планировал снимать сериал про белых ходоков «Долгая ночь» и даже потратил деньги на первый эпизод, но отменил его, потому что концепт сериала не соответствовал желаемому. В итоге HBO сосредоточились на истории о доме Таргариен, где за трон борются принцесса Рейнира и принц Эйгон.

«Лунный рыцарь»

Сериал совместного производства Marvel Studios и стримингового сервиса Disney+ расскажет о супергерое Марке Спекторе, который до спасения людей служил в морской пехоте и работал в ЦРУ. Главную роль в сериале исполнит Оскар Айзек, это первое появление актера в проектах киностудии Marvel. В «Лунном рыцаре» также занят Итан Хоук, но кого он сыграет, пока неизвестно. Предположительно, он воплотит антагониста.

«Ведьмак: Происхождение»

Успех сериала Netflix «Ведьмак» вдохновил создателей развить историю, придуманную Анджеем Сапковским в 80-х. Проектом занимается режиссер Сара О’Горман, которая перенесла на экраны приключения Геральта из Ривии. В сериале «Ведьмак: Происхождение» расскажут о происхождении охотников на нечисть. События разворачиваются за 1200 лет до рождения Геральта, поэтому актер Генри Кавилл не появится в сериале.

«Женщина-Халк»

Marvel Studios продолжает прощаться с оригинальной шестеркой Мстителей. После окончания съемок «Мстители. Финал» Марк Руффало предложил продюсерам сделать мини-сериал о Халке, из которого зрители могли бы узнать, чем он занимался в перерыве между событиями фильмов. О результатах переговоров Руффало не сообщил, но подтвердил участие в съемках проекта «Женщина-Халк». В сериале Брюс Беннер встретится с двоюродной сестрой Дженнифер Уолтерс и передаст ей часть способностей через переливание крови. В отличие от Брюса, Дженнифер способна контролировать суперсилу и контролировать перевоплощение.

«Оби-Ван Кеноби»

Спин-оффы «Звездных войнов» разрабатывали еще с 2013-го. В журнале The Hollywood Reporter провели опрос, какой персонаж заслуживает спин-офф. В опросе победил Оби-Ван, и уже через через год стало известно о сериале про персонажа. К роли Оби-Вана вернется Юэн МакГрегор. Сюжет держат в секрете, известно лишь, что события разворачиваются через десять лет после III эпизода. В сериале также появятся Хейден Кристенсен и Джоэл Эджертон, которые в 2005-м работали над III эпизодом «Месть ситхов».

«Одни из нас»

Сериал ждут по нескольким причинам. В основе сюжета — компьютерная игра The Last of Us, ставшая коммерчески успешной в первые недели продаж и получившая несколько наград. Игру дважды пытались экранизировать, но проекты замораживали на стадии производства. В 2020-м стало известно о подготовке мини-сериала. Премьерный эпизод снял режиссер фильма «Теснота» Кантемир Балагов. На съемках Балагов работал со звездами Голливуда Педро Паскалем («Игра престолов», «Чудо-женщина 1984») и Ником Офферманом («Парки и зоны отдыха»).

«Секретное вторжение»

Председатель Marvel Entertainment задумал сольный фильм о директоре агентства «Щ. И. Т.» Нике Фьюри еще в 2005-м. Но первые «сольники» получили капитан Америка Стив Роджерс и Железный человек Тони Старк. После завершения арок главных персонажей в киностудии Marvel вернулись к обдумыванию сольного проекта о Фьюри. Журналист издания The Hollywood Reporter Ричард Ньюбай в 2019-м назвал Фьюри «самым мощным активом киновселенной, которому предстоит раскрыться». Неизвестно, повлияла ли рецензия на проекты Marvel, но уже через год стало известно, что киностудия разрабатывает мини-сериал о Нике Фьюри. Роль агента вновь исполнит Сэмюэл Л. Джексон, в кадре он появится с помощницей и агентом Марией Хилл, которую сыграет Коби Смолдерс. Еще одним главным героем станет злодей Талос, инопланетянин-антропоморф. Его сыграет Бен Мендельсон, которого зрители могли видеть в фильме «Капитан Марвел».

«Старик»

Джефф Бриджес возвращается на экраны! Звезда фильмов «Кинг-Конг», «Планета Ка-Пэкс» и «Большой Лебовски» взял перерыв в карьере в 2017-м и не снимался четыре года. «Старик» — первая телероль в карьере Бриджеса. В сериале он исполнит роль ушедшего в отставку оперативника ЦРУ, на которого открывают охоту. Источником вдохновения для сериала стал одноименный роман Томаса Перри, который стал бестселлером в США.

«Полиция Токио»

Криминальный сериал основан на одноименной книге Джейка Адельштейна. Журналист описал свой опыт работы в конце 90-х, когда он переехал в Токио и расследовал коррупцию в местном полицейском участке. Автора книги воплотит звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Виноваты звезды» Энсел Элгорт. Его герой будет работать с детективом отдела по борьбе с преступностью Хирото Катагири. Роль исполнит звезда фильмов «Мемуары гейши» и «Начало» Кен Ватанабэ. Известно, что съемки на время приостановлены из-за пандемии.

«Дюна: Сестричество»

Режиссер Дени Вильнев в 2021-м представил одну из громких кинопремьер — фильм «Дюна» по мотивам романа Фрэнка Герберта. В 2022-м режиссер поработает над историей происхождения женского ордена Бене Гессерит. Известно, что Вильнев снимет первый эпизод сериала и покинет кресло режиссера из-за занятости. Сейчас Вильнев работает над второй частью «Дюны».

«Песочный человек»

Сериал снят по одноименному комиксу Нила Геймана. Работа над проектом началась еще в 2020-м, но была приостановлена из-за пандемии. Известно, что в сериале речь пойдет о повелителе снов Морфее, который попадает в плен к колдуну. Для работы над сериалом Netflix пригласил ведущих британских актеров Гвендолин Кристи и Чарльза Дэнса, Дженну Коулман, Дэвида Тьюлиса и Стивена Фрая.