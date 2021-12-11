Ученые назвали самый полезный для сохранения зрения овощ

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 289

По словам американского специалиста Тайлера Соренсена, каждый может столкнуться с возрастной дегенерации желтого пятна.

Ученые назвали самый полезный для сохранения зрения овощ

Фото: Depositphotos / cookelma

Развитие возрастной дегенерации желтого пятна на глазах (ВДЖП) помогут овощи, в составе которых большое количество каротиноидов. По словам руководителя офтальмологической компании Rebuild Your Vision Тайлера Соренсена, первое место в списке занимает морковь.

Специалист утверждает, что глаза стареют, как и любая другая часть тела. При этом много проблем связано именно с возрастной дегенерацией желтого пятна, и к 2050 году приблизительно 5,44 миллиона человек в мире столкнутся с этим недугом.

Согласно исследованию Гарвардского университета, которое проходило в течение 25 лет, потребление разноцветных овощей снижает риск развития болезни на 40%. Так, морковь содержит 184% от дневной нормы витамина А, необходимого для борьбы с недугом. Помогут поддерживать хорошее зрение также сладкий картофель, салат ромэн, горох, болгарский перец, брокколи и сладкая кукуруза.

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