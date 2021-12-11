Два вдоха, и сердце остановилось: почему в стоматологии Петербурга умер мальчик?

Шестилетний пациент клиники скончался мгновенно, стоило врачу поднести к его лицу маску для индукционного наркоза.

Одной из вероятных причин гибели шестилетнего мальчика в кресле стоматолога в Петербурге названа передозировка препаратами для общего наркоза. Погружения в медикаментозный сон добиваются в том числе угнетением деятельности дыхательного центра в продолговатом мозге. Поэтому первой версией и стал неверный расчет дозы специальных средств.

Главный врач поликлиники № 75 по улице Шаврова сообщила о смерти ребенка в стоматологической клинике «Дункан» (Расположена в том же здании. — Прим. ред.) 10 декабря. Она рассказала, что во время наркоза у маленького пациента остановилось сердце.

Мама погибшего мальчика дала свое письменное согласие на общий наркоз, так как лечить зубы было необходимо, а сын очень боялся врачей. Ребенка осмотрел педиатр, никаких противопоказаний к процедуре не выявил. После была оформлена соответствующая документация.

Стоило врачу поднести к лицу ребенка маску для индукционного наркоза и открыть клапан, случилось неожиданное. Пациент сделал два-три вдоха, и сердце его остановилось. В течение буквально пары секунд. Медики 45 минут проводили реанимационные мероприятия, но завести маленькое сердце снова им не удалось, прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия и, главным образом, точную причину гибели ребенка.

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