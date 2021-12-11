Петербуржец из ревности облил кислотой бывшую девушку и ее нового парня

Подозреваемым оказался 24-летний ревнивец. Экс-подруга — 16-летняя девочка — буквально лишилась лица, неизвестно, сможет ли она видеть после лечения.

В Петербурге задержали 24-летнего мужчину, предположительно облившего кислотой свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Предмету острой ревности всего 16 лет, ее избраннику, пострадавшему в разборках — 18. Оба находятся в больнице с ожогами лица и тела. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение молодых людей произошло 10 декабря. Девочка гуляла со своим другом по набережной канала Грибоедова, там их и выследил подозреваемый. В полицию сумел позвонить облитый едкой жидкостью юноша. Правоохранители тут же прибыли на место, после чего влюбленных госпитализировали.

Состояние девушки врачи оценили, как тяжелое. Ей диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища и рук III степени. Бедняжка не успела даже спрятать глаза. В результате — ожог роговиц и коньюктив II степени. Сможет ли видеть потом, неизвестно. В связи с большой площадью ожогов медики решили ввести пациентку в медикаментозный сон.

Спутнику повезло больше. Он получил неглубокий химический ожог лобной области, ожог кисти и предплечья, состояние врачи оценивают, как удовлетворительное, юноша помещен в приемный покой.

Жестокого ревнивца нашли по горячим следам неподалеку от места нападения. Полицейские выясняют обстоятельства и причины инцидента, предварительная версия — ревность. Сейчас задержанный, который, к слову, сначала встречался с несовершеннолетней девочкой и только потом решил оставить ей воспоминания о себе на всю жизнь, ждет своей участи в отделении. Правоохранители вскоре передадут дело в следственные органы, где уже и будет решаться вопрос о квалификации уголовного дела. Или дел.

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