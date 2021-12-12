«Почти не ходит»: Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки

Певица пропала с экранов. Стоит ли беспокоиться?

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас рассказал о состоянии здоровья своей бабушки. По словам певца, знаменитость много времени проводит в четырех стенах.

«Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать», — поделился Пьеха в эфире шоу «Секрет на миллион».

Сейчас артистка полностью увлечена заботой о внуках и детях. Ранее 84-летняя артистка признавалась, что в ней все еще сохранилась страсть к музыке, но теперь ей ближе стан слушателей, нежели роль исполнителя. Эдита Пьеха не скрывает, что устала от концертной деятельности.

Дебют Эдиты Пьехи состоялся в новогоднюю ночь с 1955-го на 1956 год. Артистка, выступавшая со студенческим коллективом, исполнила шуточную композицию «Красный автобус». Песня так понравилась слушателям, что ее пришлось повторить четыре раза. На следующий день о ней и о ее коллективе узнал весь Ленинград. Ансамбль выступал под названием «Дружба».

К середине 60-х Эдите Пьехе уже писали песни такие именитые советские композиторы как Оскар Фельцман, Роберт Рождественский, Александр Флярковский, Игорь Шаферан, Марк Фрадкин, Андрей Петров, Станислав Пожлаков и Александр Броневицкий. В 1976 году певица покинула «Дружбу» и создала свой коллектив.

За всю свою карьеру народная артистка СССР посетила с концертами более 40 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Юлиан обвинил Стаса Пьеху в нечестном судействе на музыкальном шоу.