«Почти не ходит»: Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 145

Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья своей бабушки

«Почти не ходит»: Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки

Фото: ТАСС / Aleksandr Mamaev, URA.Ru

Певица пропала с экранов. Стоит ли беспокоиться?

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас рассказал о состоянии здоровья своей бабушки. По словам певца, знаменитость много времени проводит в четырех стенах. 

«Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать», — поделился Пьеха в эфире шоу «Секрет на миллион».

Сейчас артистка полностью увлечена заботой о внуках и детях. Ранее  84-летняя артистка признавалась, что в ней все еще сохранилась страсть к музыке, но теперь ей ближе стан слушателей, нежели роль исполнителя. Эдита Пьеха не скрывает, что устала от концертной деятельности.

Дебют Эдиты Пьехи состоялся в новогоднюю ночь с 1955-го на 1956 год. Артистка, выступавшая со студенческим коллективом, исполнила шуточную композицию «Красный автобус». Песня так понравилась слушателям, что ее пришлось повторить четыре раза. На следующий день о ней и о ее коллективе узнал весь Ленинград. Ансамбль выступал под названием «Дружба».

К середине 60-х Эдите Пьехе уже писали песни такие именитые советские композиторы как Оскар Фельцман, Роберт Рождественский, Александр Флярковский, Игорь Шаферан, Марк Фрадкин, Андрей Петров, Станислав Пожлаков и Александр Броневицкий. В 1976 году певица покинула «Дружбу» и создала свой коллектив.

За всю свою карьеру народная артистка СССР посетила с концертами более 40 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Юлиан обвинил Стаса Пьеху в нечестном судействе на музыкальном шоу.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.61
0.01 83.12
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Вместо исцеления — смерть: как коучи подавляют психику людей и заманивают в секты
13:47
Скоростные поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки возобновили движение
13:45
Как по запаху распознать развитие рака у человека
13:29
Путин заявил о желании НАТО превратить РФ в Московию
13:27
Виктор Дробыш извинился за оскорбление Филиппа Киркорова спустя 14 лет
12:55
Какая категория пенсионеров получит надбавки в 2022 году

Сейчас читают

Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?
Как уровень сахара в крови можно будет определить по капле пота и слюне
Какой простой напиток быстро очищает кровь от сахара
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа