«Расплавилось пол-лица»: Облитую кислотой в Петербурге девушку ввели в кому

У пострадавшей диагностированы химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, а также ожог роговиц.

Облитую кислотой в центре Петербурга девушку ввели в кому. Данную информацию 5-tv.ru сообщил молодой человек, также пострадавший от рук предполагаемого злоумышленника. По предварительной информации, молодых людей кислотой облил 24-летний парень, приревновав свою бывшую девушку к новому приятелю.

«Дарья сейчас в коме. Ее очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела ее плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у нее расплавилась половина лица, роговица глаза отошла, поэтому по объективным причинам ее поместили в кому. Сейчас она до сих пор в реанимации. Из хороших новостей: жить она будет, только вчера об этом узнал, почки у нее чистые, слава богу, повезло», — поделился Матвей.

На набережной канала Грибоедова у дома № 86 вечером 10 декабря 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку облили кислотой. Пострадавших с различными химическими ожогами тела госпитализировали. По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний парень из Твери. Его доставили в отдел полиции, в отношении юноши составили протокол об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.