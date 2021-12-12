«Кислота проела кровь»: Облитой кислотой в центре Петербурга девушке ампутировали ухо

По мнению молодого человека, который также был госпитализирован с ожогами, бывший возлюбленный сгубил жизнь девушке

Жуткими последствиями для облитой кислотой девушки в центре Петербурга обернулась, предположительно, ревность ее возлюбленного. Сейчас пострадавшая находится в больнице в реанимации. Более того, врачам пришлось ампутировать ей ухо - кислота проникла кровь, и не было другого выхода, чтобы спасти 16-летнюю пациентку.

«Ее очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела ее плоть очень глубоко, проела кровь и она лишилась уха. У нее расплавилась половина лица. У глаза роговица отошла. Поэтому ее поместили в медикаментозный сон, она в реанимации до сих пор», - поделился парень пострадавший, который также получил ожоги из-за кислоты.

Матвей уверен, что самым справедливым наказанием для предполагаемого злоумышленника станет несколько лет тюрьмы.

«Он ее изуродовал, я считаю, что это покушению на убийство. <…> Я считаю, что он должен сидеть не четыре-пять лет, как сейчас прогнозируют, а гораздо дольше», - подчеркнул юноша.

На набережной канала Грибоедова у дома № 86 вечером 10 декабря 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку облили кислотой. Пострадавших с различными химическими ожогами тела госпитализировали. По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний парень из Твери. Его доставили в отдел полиции, в отношении юноши составили протокол об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.