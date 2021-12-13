Молодая жена Петросяна показала своего подросшего сына

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала своего подросшего сына Вагана в новом сообщении на своей странице в Instagram. Сделала она это, потому что малышу исполнился один год и девять месяцев.

На видео юный наследник знаменитого артиста задувает свечу на аппетитном торте. Подписчики Брухуновой сразу отметили схожесть Вагана со своим отцом и очень охотно это прокомментировали.

Instagram @bruhunova

«Папина копия и радость»,

«Чудо, такой хорошенький»,

«Очень подрос, не узнать. Замечательный ребенок»,

«Папа в миниатюре! Пока с маминым курносым носиком. Какой маленький прелестник», — написали поклонники.

Широкой общественности Татьяна Брухунова стала известна после скандального развода Евгения Петросяна со своей экс-супругой Еленой Степаненко. В 2018 году избранница юмориста объявила о своих отношениях с ним. Однако адвокаты артиста в один голос стали утверждать, что причиной для расторжения брака была вовсе не измена — семейный союз юмористов и без этого «трещал по швам».

В 2019 году стали ходить слухи о тайном бракосочетании артиста и его новой пассии, а в 2020 году поклонники начали говорить о рождении ребенка знаменитой пары. Осенью 2020 года Евгений Петросян опубликовал фотографию своего нового наследника, тем самым развеяв все слухи о «потенциальном» ребенке. Разумеется, сразу начали ходить иные слухи — о суррогатном материнстве, которые Петросян и его жена отрицают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, об огромной налоговой задолженности молодой жены Евгения Петросяна и многих других артистов эстрады.