Молодая жена Петросяна показала своего подросшего сына

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 151

Маленький Ваган вместе со счастливыми родителями отпраздновал знаменательную дату.

Молодая жена Петросяна показала своего подросшего сына

Фото: Instagram @bruhunova, @petrosyanevgeny

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала своего подросшего сына Вагана в новом сообщении на своей странице в Instagram. Сделала она это, потому что малышу исполнился один год и девять месяцев.

На видео юный наследник знаменитого артиста задувает свечу на аппетитном торте. Подписчики Брухуновой сразу отметили схожесть Вагана со своим отцом и очень охотно это прокомментировали.

Instagram @bruhunova

«Папина копия и радость»,

«Чудо, такой хорошенький»,

«Очень подрос, не узнать. Замечательный ребенок»,

«Папа в миниатюре! Пока с маминым курносым носиком. Какой маленький прелестник», — написали поклонники.

Широкой общественности Татьяна Брухунова стала известна после скандального развода Евгения Петросяна со своей экс-супругой Еленой Степаненко. В 2018 году избранница юмориста объявила о своих отношениях с ним. Однако адвокаты артиста в один голос стали утверждать, что причиной для расторжения брака была вовсе не измена — семейный союз юмористов и без этого «трещал по швам».

В 2019 году стали ходить слухи о тайном бракосочетании артиста и его новой пассии, а в 2020 году поклонники начали говорить о рождении ребенка знаменитой пары. Осенью 2020 года Евгений Петросян опубликовал фотографию своего нового наследника, тем самым развеяв все слухи о «потенциальном» ребенке. Разумеется, сразу начали ходить иные слухи — о суррогатном материнстве, которые Петросян и его жена отрицают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, об огромной налоговой задолженности молодой жены Евгения Петросяна и многих других артистов эстрады.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.41
-0.20 82.87
-0.25
Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Гем...

Последние новости

22:05
Доктор Комаровский рассказал, как выявить бактериальную инфекцию при COVID-19
21:53
Главный режиссер эпохи перестройки: Герман-младший об умершем Соловьеве
21:42
Тяжелая ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
21:30
Я подарю тебе звезду: как загадать желание и найти любовь в звездопад Геминиды
21:21
Волочкова послала известного комика и обматерила Большой театр: «Я — феномен»
21:06
Итоги конкурса «Моя страна — Моя Россия» подвели в Москве

Сейчас читают

Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев
С кем поведешься: с кем встретить 2022 год знакам зодиака, чтобы притянуть успех
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа