Сидел на унитазе и упал: неожиданные обстоятельства смерти мужчины во МХАТе

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 134

Стали известны обстоятельства смерти мужчины во МХАТе имени Горького

Сидел на унитазе и упал: неожиданные обстоятельства смерти мужчины во МХАТе

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Тело мужчины обнаружили в нашумевшем московском театре во вторник, 14 декабря. Его личность уже установили.

Выяснились неожиданные обстоятельства смерти неизвестного мужчины в МХАТе имени Горького. Об инциденте стало известно во вторник, 14 декабря.

Как выяснил 5-tv.ru, неизвестный в момент смерти сидел в туалете, после чего встал и упал. По предварительной версии, причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем.

У здания культурного учреждения очевидцы заметили только одну полицейскую машину, скорой нет. Внутрь театра пускают только билетам, по всей видимости, МХАТ работает в обычном режиме.

Как пояснили в пресс-службе театра, скончавшегося во МХАТе звали Александр К., он был сотрудником подрядной организации, с которой театр заключил договор. Он обслуживал пожарную сигнализацию и систему оповещения. Вероятно в день своей смерти мужчина дежурил на рабочем месте. Его тело обнаружили в 19.41 без сознания сотрудники, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседи назвали версию гибели от рук подростков оператора Мосфильма.

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