европаКак раз сегодня в Страсбурге фон дер Ляйен отчитывалась о положении дел в Евросоюзе. Страны Старого света охватил топливный кризис, они уже потеряли миллиарды евро из-за конфликта между США и Ираном, рейтинг доверия избирателей стремительно падает.

Но даже в этих условиях менять курс в Брюсселе не намерены. Глава Еврокомиссии прямо дала понять: ЕС продолжит поддерживать Украину, пусть и в ущерб себе. А еще призвала создать новый военный союз. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин узнал, как восприняли подобные заявления.

Европейские цены, которые уже буквально тянут на дно.

Под Марселем топливный бунт рыбаков. Горят деревянные поддоны. Блокада нефтебазы. Столкновения со спецназом. Португалия гудит клаксонами. Автоколонны берут в окружение нефтеперерабатывающий завод. В Париже протестным дымом накрывает министерство финансов — уже сами энергетики выходят на улицу, чтобы отстоять свой же льготный тариф на электричество.

И вот под этот красноречивый аккомпанемент — ежегодный доклад Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе. Прямо сказать — бедственном. Начать хотя бы с непрекращающейся блокады Ормуза.

«Европа переплатила за импортное топливо 90 миллиардов евро, не получив ни единой дополнительной молекулы энергии. Мы снова с горечью ощутили цену нашей зависимости», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявления, которые трудно принять за отчет об успехах хоть на одном направлении. По признанию самой главы Еврокомиссии, китайские товары вытесняют европейские. Под ударом заводы и рабочие места. Она вслух произносит слово «деиндустриализация», и даже снижение цен на энергию и новые инвестиции не станут быстрым спасением. По многим важнейшим материалам зависимость Европы от импортного сырья превышает 80%, по отдельным редкоземельным элементам достигает 90%. Ответ Брюсселя снова бюрократический — через создание еще одной корпорации для скупки и накапливания критически важных материалов.

«Нам нужно срочно закупать и создавать резервы», — добавила фон дер Ляйен.

Ну а пока под угрозой производство чипов, аккумуляторов, электромобилей и оружия. Известно, для кого и для чего. Зеленскому срочно вынь да положь ракеты, системы ПВО и 27 миллиардов евро — и это только для того, чтобы закрыть дыры, а потом еще и еще, судя по условиям, которые Киев вновь публично выдвигает. И они точно не про завершение войны.

—Членство в НАТО — это первейшая гарантия для Украины.

— То есть для того чтобы это мирное урегулирование состоялось, Украина должна быть в НАТО?

— Я думаю, да, — заявил Владимир Зеленский.

Даже те европейцы, которые первоначально поддерживали поставки оружия, рассчитывая, что именно это поможет приблизить переговоры, признают стратегию ошибочной.

«Европа исчезла. Это проигрышная ставка, к тому же безответственная. Европа никогда не садилась за этот стол», — сказал член палаты депутатов Италии Джузеппе Конте.

И стоит ли удивляться росту правых настроений, в том числе и в самой Италии. А в ФРГ новый обвал рейтинга правящей партии и лично Мерца — до десяти процентов. Учитывая, что предлагает та самая «Альтернатива для Германии».

«Мы глубоко убеждены, что в коренных интересах Федеративной Республики Германия как можно скорее принять участие в мирных переговорах с Россией. Не только для того, чтобы положить конец этой ужасной войне и этому ненужному кровопролитию, но и потому, что в наших непосредственных интересах — как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения — иметь хорошие отношения с Россией», — сказала лидер АдГ Алиса Вайдель.

А впереди зима не только на Украине. У самой Европы газовые хранилища заполнены заметно хуже, чем год назад. Во Франции — 77% против 90%. В Италии — 84% против 91%. В Германии — всего 56% против 75%. В Нидерландах — 53% против 68%.

Сама же Бельгия с центром антироссийских санкций в Брюсселе в июле вынуждена была нарастить объемы закупки именно российского СПГ. А все остальные уж точно не избавились от других зависимостей — наоборот, только усугубили их, глядя на графики со взрывным ростом закупок несравнимо более дорогого американского сжиженного газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.