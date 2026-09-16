Третьяковская галерея закроет одно из зданий: что будет с экспозицией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Часть произведений могут временно перенести на другие площадки.

Третьяковская галерея на Крымском валу закроется что будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Третьяковская галерея на Крымском валу закроется в марте 2027 года

Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве перестанет принимать посетителей в марте 2027 года перед предстоящим ремонтом. Об этом журналистам сообщила директор музея Ольга Галактионова.

После закрытия из здания начнут перевозить музейные фонды. Когда этот этап завершится, специалисты приступят к ремонтным работам. Точная дата повторного открытия галереи пока не определена, поскольку проектная документация еще не готова.

«Со зданием на Крымском валу предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить. В дальнейшем его будут ремонтировать», — рассказала Галактионова.

Сейчас руководство музея рассматривает варианты временного размещения экспонатов. Часть коллекции могут перенести в Инженерный корпус в Лаврушинском переулке. Однако его площадь меньше, поэтому экспозицию придется изменить. Некоторые фонды планируют направить в новый депозитарно-выставочный комплекс в Коммунарке.

Здание на Крымском валу возвели в 1983 году по проекту архитекторов Юрия Шевердяева и Николая Сукояна в стиле советского модернизма. Постоянная экспозиция искусства XX века разместилась там в середине 1990-х годов после реставрации главного корпуса в Лаврушинском переулке.

Коллекция насчитывает более пяти тысяч произведений. Среди них «Черный квадрат» Казимира Малевича, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Над городом» Марка Шагала, «Новая Москва» Юрия Пименова, «Вратарь» Александра Дейнеки и «Опять двойка» Федора Решетникова.

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