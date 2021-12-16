Несколько магнитных бурь обрушатся на Землю перед самым Новым годом

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 935

Во второй половине декабря активность Солнца периодически будет довольно агрессивной.

Несколько магнитных бурь обрушатся на Землю перед самым Новым годом

Фото: Depositphotos / KrisCole

До конца года жителям Земли предстоит пережить несколько магнитных бурь. Первая обрушится на планету уже сегодня. Об этом говорят собранные в связанных с НАСА мировых агентствах данные астрофизиков.

Обычно магнитные бури отмечаются на нашей планете не чаще, чем четырежды в месяц. Но периодически они превращаются в целые каскады колебаний, которые сказываются на здоровье и самочувствии метеозависимых людей. До конца декабря ожидается еще тройка таких тяжелых дней.

По прогнозам экспертов, бури будут весьма агрессивными, мощность составит три-четыре балла по пятибалльной шкале. Тем, кто ощущает на себе чрезмерную солнечную активность, рекомендуется следить за прогнозами астрофизиков и быть внимательными к своему здоровью.

Как пишет Sputnik.by ссылкой на исследования астрофизиков, последний раз в 2022 году возмущения на Солнце станут интенсивными в период с 30 по 31 декабря. Страдающим от перемен в магнитном фоне Земли стоит подготовиться к Новому году еще и с медицинской точки зрения, проконсультироваться на этот счет можно с лечащим врачом.

Ученые отмечают, что не только люди чувствительны к магнитным бурям. Кошки также могут страдать от подобных перепадов, так что за состоянием питомцев тоже лучше проследить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал космический зонд Parker впервые коснулся Солнца и приступил к изучению его атмосферы.

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