Актрису и модель Таню Мендосу неизвестные расстреляли на глазах сына в Мексике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 246

В убийстве звезды криминальных фильмов подозревают местную наркомафию.

Актрису и модель Таню Мендосу неизвестные расстреляли на глазах сына в Мексике

Фото: Instagram @taniamendoza5

Актрису и модель Таню Мендосу на глазах ее сына расстреляли неизвестные в мексиканском городе Куэрнавака. Об этом сообщает AS Mexico.

По данным издания, 42-летняя актриса вечером 14 декабря привезла несовершеннолетнего сына на городской стадион для тренировки по футболу. В этот момент к ней подъехали два человека на мотоцикле. Один из них выстрелил в Мендосу, после чего оба скрылись с места преступления. Нападение произошло на глазах ребенка. Знаменитость в результате огнестрельных ранений скончалась.

Правоохранители предполагают, что убийство совершили члены одной из многочисленных местных банд, основной бизнес которых — торговля наркотиками. Сообщается, что в 2010 году Мендосу вместе с мужем и ребенком похищали.

Аргентинский портал Infobae пишет, что актрису связывали «таинственные» отношения с лидером наркокартеля Артуро Бельтраном Лейвой. Она не раз выкладывала в соцсетях фото главаря мафии и называла его «братишкой». Сам Лейва в 2009 году был убит в Куэрнаваке в перестрелке с морской пехотой.

Мендоса прославилась участием в фильмах на криминальную тему. В числе прочего она сыграла главную роль в картине «Настоящая королева Юга» по роману Артуро Переса Риверте, где ее героиня становится одним из лидеров международной сети незаконной торговли наркотиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие прекратило уголовное дело в отношении тещи расчлененного рэпера Энди Картрайта, которую подозревали в пособничестве в убийстве зятя вместе с главной обвиняемой — дочерью Мариной Кохал.

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