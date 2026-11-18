Российский фонд прямых инвестиций и инвестиционная компания Yunze Capital из КНР подписали соглашение о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Договор был заключен в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который стартовал Шэньчжэне. По его словам, соглашение поспособствует развитию высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации Москвы и Пекина.

«Главное — превращать технологические возможности России и Китая в коммерчески успешные промышленные проекты», – написал Дмитриев.

Он отметил, что в рамках партнерства запланировано взаимодействие в локализации производств, сотрудничество в промышленной автоматизации, аэрокосмических, морских и глубоководных технологиях. Спецпредставитель также допустил создание совместного инвестиционного фонда. Дмитриев подчеркнул, что РФПИ вместе с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества завершил свыше 60 инвестиционных проектов, а общий объем вложений в них составил более 60 миллиардов рублей. Он добавил, что средства направлены на развитие инфраструктуры, агропромышленного сектора и других отраслей.

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