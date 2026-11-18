С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке России заработает единый преференциальный режим, беспрецедентный по своему масштабу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Глава государства назвал предстоящий запуск нового механизма следующим этапом в развитии Дальнего Востока.

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