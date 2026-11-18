Путин объявил о запуске единого преференциального режима на Дальнем Востоке
Новый механизм начнет действовать на всей территории макрорегиона с 1 января 2027 года.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке России заработает единый преференциальный режим, беспрецедентный по своему масштабу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Глава государства назвал предстоящий запуск нового механизма следующим этапом в развитии Дальнего Востока.
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