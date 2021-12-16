Подруга погибшей в ДТП на Невском девушки: «Я до сих пор не плакала»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 033

Даже не попытавшийся затормозить лихач протаранил пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет, убив юную девушку-фотографа.

Фото, видео: 5-tv.ru

На Невском проспекте в Петербурге 15 декабря произошло страшное ДТП, унесшее жизнь молодой девушки — пьяный водитель сбил ее и ее спутника, даже не пытаясь притормозить.

Ее подруга рассказала о том, каким человеком была погибшая Александра Примакова — фотограф и творческий человек.

«Мы с Сашей — очень близкие подруги, познакомились еще в художественной школе, наверное, лет десять назад», — рассказала Елена.

Поверить в то, что с подругой произошла ужасная трагедия, девушка не может до сих пор, несмотря на то, что видела видео с места происшествия.

«Первое время мы не очень верили, потому что было написано „Анастасия“, а фотография была Сашина, мы надеялись, что это просто случайная фотография и с Сашей это никак не связано. Я до сих пор не плакала, до сих пор не могу описать свои эмоции. Я не очень верю, не очень понимаю, потому что переписка и вообще… все очень свежее», — поделилась девушка.

Елена рассказала, каким человеком была погибшая — в последнее время она была очень счастлива.

«В последнее время у Саши появился молодой человек — она была очень счастливая. Она очень нежная, очень чувствительная, очень поддерживающая», — вспоминает подруга Саши.

У девушки была мечта — закончив обучение, она очень хотела поехать в Италию.

«Она очень любит Италию, весь колорит, и она постоянно мне писала, что хочет приехать, мы постоянно об этом говорили, планировали», — поделилась Елена.

Молодые люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, как вдруг в людей на огромной скорости врезался автомобиль такси Volkswagen Polo. 26-летний спутник девушки госпитализирован в тяжелом состоянии — у него множество травм, включая перелом позвоночника.

Очевидцы рассказывают, что водитель автомобиля даже не пытался притормозить — более того, пытался скрыться с места ДТП. Автомобилем он управлял с признаками алкогольного обвинения — но отказался от медицинского освидетельствования.

Возбужденное по части четвертой статьи 264 УК РФ «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» дело было поставлено на контроль прокуратурой Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом громком ДТП — в районе Шарм-эш-Шейха в Египте в аварию попал автобус с туристами.

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