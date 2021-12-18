От мала до велика: какие пособия на детей вырастут после Нового года?

Часть выплат проиндексируют в феврале. Поддержку продолжат оказывать, в частности, беременным женщинам и отцам-одиночкам.

Традиционно в России в начале каждого года пересчитываются размеры социальных пособий и выплат. Касается это, в частности, полных и неполных семей с детьми. Новые цифры напрямую зависят от инфляции, а также размеров МРОТ и прожиточного минимума. Так, в первые месяцы после Нового года изменятся размеры сразу нескольких выплат на детей.

Материнский капитал

По новым правилам, материнский капитал будут индексировать не по прогнозируемой инфляции, а по фактической. Это означает, что сумму начнут обновлять с 1 февраля, а не с начала года, как было ранее.

Известно, что до принятия поправок Минтруд предлагал выплачивать на первого ребенка по 503 тысячи рублей, а на второго — по 665 тысяч рублей. Каковы будут цифры в 2022 году, узнать можно будет только после подведения итогов 2021-го.

Пособие для одиноких

Коснутся изменения и родителей-одиночек, которые воспитывают подростков в возрасте от восьми до 17 лет. В 2022 году им будут выплачивать по 6137 рублей. Известно, что в категорию нуждающихся войдут только те люди, в семьях которых доход ниже прожиточного минимума на человека.

Одиноким родителем по закону признается гражданин, который в силу какой-либо трагедии — внезапная смерть, пропажа без вести — остался без партнера, либо второй родитель малыша просто не указан в его свидетельстве о рождении. Именно этой категории россиян положена госпомощь — разведенные на нее рассчитывать не могут.

Дети до полутора лет

Продолжат в 2022 году поддерживать родителей, вынужденных оставить работу ради ухода за детьми. Социальные выплаты положены не только мамам, но и папам. А в отдельных случаях — бабушкам, дедушкам и другим родственникам несовершеннолетних, вынужденных следить за ними круглосуточно.

По закону, рассчитывать на госпомощь может только один член семьи. Пособие рассчитывается из средней зарплаты человека за последние два года и составляет 40% от нее, но не менее учрежденного минимума. В начале 2022 года он еще будет равен 7493 рублям, но в феврале показатель ожидаемо проиндексируют, напоминает газета «Известия».

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Дети до трех лет

В 2022 году, как и сегодня, будут поддерживать родителей с детьми до трех лет. Соцпособие полагается семьям, где суммарный доход не превышает двух прожиточных минимумов. При этом важно помнить, что показатель варьируется в зависимости от региона.

Известно, что деньги на первого ребенка выделяют из госбюджета, а на второго — из материнского капитала, если родитель этого захочет. Размер помощи равен детскому прожиточному минимуму. В среднем по стране этот показатель составляет 12274 рубля.

Дети от трех до семи лет

Поддерживать семьи с детьми от трех до восьми лет было решено в 2020 году. При назначении выплат в 2022-м, как и сегодня, будут учитывать стоимость имущества россиян, а также принципы дифференциации дохода и правило «нулевого дохода».

Базовый размер госпомощи данной категории — 50% от детского прожиточного минимума, то есть порядка 6137 рублей. Однако если даже вместе с пособием доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают на 25%. Если же и этого окажется недостаточно — гражданам назначат 100% детского прожиточного минимума.

Рождение ребенка

Рождение ребенка — знаменательное событие не только для семьи, но и для государства. В 2022 году, как и ранее, один из родителей малыша будет иметь право оформить единовременную выплату. Неважно, где работает гражданин и сколько зарабатывает. Претендовать на этот вид госпомощи могут все.

В зависимости от региона сумма пособия может варьироваться. Минимум в 2022 году составит 19981 рубль (закон вступит в силу с 1 февраля). Однако власти субъектов имеют полное право спонсировать новоиспеченных мам и пап за счет своих бюджетов.

Так, например, в Москве молодым семьям, где возраст каждого родителя не превышает 36 лет, выдают по 90145 рублей за первого малыша, за второго — порядка 126 тысяч рублей, а за третьего и последующих — чуть более 180 тысяч рублей.

Поддержка будущих матерей

В 2022 году, как и сегодня, продолжат назначать пособия по беременности и родам. Выплаты рассчитываются из средней зарплаты застрахованной будущей матери за последние два года. Если женщина не трудилась или получала меньше МРОТ, ей положена госпомощь, равная минимальному размеру оплаты труда. В 2022 году этот показатель будет равен 13890 рублей.

Если будущая мама, вставшая на учет до 12-й недели беременности, оказалась в затруднительном положении, ей также полагаются дополнительные средства. Пособие будут выплачивать вплоть до рождения малыша, а его размер составит половину прожиточного минимума трудоспособного россиянина. В 2022 году этот показатель в среднем по стране будет равен 13793 рублям, следовательно, женщина может рассчитывать примерно на 6,9 тысячи рублей.

При назначении госпомощи беременной в сложной ситуации традиционно будут учитывать ее доходы, а также оценивать имущество и применять правило «нулевого дохода».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин выделил почти 14 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям.