Какие сказки нужно читать детям, чтобы они выросли успешными и счастливыми

|
Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 623

Психолог Наталья Искра назвала детские сказки для успешных и счастливых

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

Детский психолог Наталья Искра в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала три сказки, которые научат ребенка — что такое хорошо, а что такое плохо.

С самого появления на свет малыши учатся общаться с внешним миром. Проводником для них является и сказка, которая учит добру, справедливости и любви. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они выросли успешными и счастливыми.

По словам специалиста, сказки — это то, что транслирует детям жизненный опыт. Причем до пяти лет дети не подвергают критике услышанное.

«Поэтому примерно до пяти лет лучше детям читать сказки той культуры, в которой они растут. Например, если это русскоговорящая семья и живет она в России, конечно, лучше читать наши народные сказки, а после пяти лет уже можно, собственно, читать сказки авторские, потому что у ребенка может вырабатываться критика к тому содержанию, которое он слышит», — считает психолог.

Как правило, сказки представляют собой истории про то, как герой или героиня проходят испытания, преодолевают и достигают позитивного результата. В этом смысле сказки учат не останавливаться на достигнутом.

Какие сказки читать детям? По словам специалиста, сказка «Гадкий утенок» — одна из самых важных для воспитания детей.

«Она важна, потому что в той или иной мере все дети сталкиваются с элементами буллинга в старших дошкольных возрастах и потом в школьном возрасте. И конечно, эта сказка очень помогает ребенку. Он думает о том, что даже если сегодня с чем-то не справляюсь, то потом я вырасту и это позволит мне справиться со своей жизнью», — полагает эксперт.

Еще одна сказка — «Дюймовочка». Она учит детей всегда выбирать то, что ты хочешь, следовать своему, не поддаваться обстоятельствам, преодолевать их, уверена психолог.

По ее совету, почитать детям обязательно стоит и сказку про Емелю. Первый пласт этой истории может показаться примитивным: лежать на печи и потом получить все, ничего не делая. Но ее содержание гораздо глубже.

«На самом деле это сказка про внутреннюю трансформацию, про личностный рост героя, который приводит к тому, что он получает те блага, которые он нарастил, которые он за время лежания на печи приобрел, свои духовные ценности», — подчеркнула Наталья Искра.

Детский психолог напомнила, читать сказки со своими деться необходимо самим, не отдавая на откуп другим людям

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые из США пришли к выводу: в современных детских книгах нет гендерного равенства.

+1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:23
В ВОЗ назвали причину задержки регистрации «Спутника V»
8:10
Какие сказки нужно читать детям, чтобы они выросли успешными и счастливыми
7:58
«ЗанесLO»: Лобода сместила Канье Уэста с небоскреба на Таймс-сквер
7:47
Дело для Шерлока: детектив и экс-следователь нашли странности в краже 23 млн кассиршей
7:41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
7:33
Тест: Угадайте фильм с Анастасией Вертинской по кадру

Сейчас читают

Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Анкудинову «разоблачили» после слухов об участии в «Евровидении-2022»: «Я меняла пол»
Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа