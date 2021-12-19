Какие сказки нужно читать детям, чтобы они выросли успешными и счастливыми

Детский психолог Наталья Искра в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала три сказки, которые научат ребенка — что такое хорошо, а что такое плохо.

С самого появления на свет малыши учатся общаться с внешним миром. Проводником для них является и сказка, которая учит добру, справедливости и любви. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они выросли успешными и счастливыми.

По словам специалиста, сказки — это то, что транслирует детям жизненный опыт. Причем до пяти лет дети не подвергают критике услышанное.

«Поэтому примерно до пяти лет лучше детям читать сказки той культуры, в которой они растут. Например, если это русскоговорящая семья и живет она в России, конечно, лучше читать наши народные сказки, а после пяти лет уже можно, собственно, читать сказки авторские, потому что у ребенка может вырабатываться критика к тому содержанию, которое он слышит», — считает психолог.

Как правило, сказки представляют собой истории про то, как герой или героиня проходят испытания, преодолевают и достигают позитивного результата. В этом смысле сказки учат не останавливаться на достигнутом.

Какие сказки читать детям? По словам специалиста, сказка «Гадкий утенок» — одна из самых важных для воспитания детей.

«Она важна, потому что в той или иной мере все дети сталкиваются с элементами буллинга в старших дошкольных возрастах и потом в школьном возрасте. И конечно, эта сказка очень помогает ребенку. Он думает о том, что даже если сегодня с чем-то не справляюсь, то потом я вырасту и это позволит мне справиться со своей жизнью», — полагает эксперт.

Еще одна сказка — «Дюймовочка». Она учит детей всегда выбирать то, что ты хочешь, следовать своему, не поддаваться обстоятельствам, преодолевать их, уверена психолог.

По ее совету, почитать детям обязательно стоит и сказку про Емелю. Первый пласт этой истории может показаться примитивным: лежать на печи и потом получить все, ничего не делая. Но ее содержание гораздо глубже.

«На самом деле это сказка про внутреннюю трансформацию, про личностный рост героя, который приводит к тому, что он получает те блага, которые он нарастил, которые он за время лежания на печи приобрел, свои духовные ценности», — подчеркнула Наталья Искра.

Детский психолог напомнила, читать сказки со своими деться необходимо самим, не отдавая на откуп другим людям

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