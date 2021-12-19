Все успеть и остаться в живых: как грамотно распределить дела перед Новым годом

До нового, 2022 года остается меньше двух недель. Россияне начинают суетиться: как успеть завершить все рабочие дела и подготовиться к праздничному марафону? Ответ на этот вопрос нашли эксперты-психологи. Главное правило — сохранять спокойствие в любых ситуациях. Ну и, конечно, не следует спать по 20 часов в день — тогда цель «покончить с проблемами» будет достигнута!

20-24 декабря

В воскресенье вечером настройтесь морально на максимально продуктивную рабочую неделю. Скажите себе: «Я все смогу». После отправляйтесь спать в предвкушении увлекательного квеста под называнием «Успеть все!».

Начиная с понедельника и по пятницу включительно постарайтесь разобраться со всеми мелкими нюансами. Будь то отложенные в долгий ящик дела или забытые обещания — важно устранить все факторы, которые будут мешать спокойно отдыхать в дни каникул. Если понимаете, что успеете реализовать большой и важный проект — смело беритесь за него. Если нет — приберегите энергию до следующего года.

Кстати, не забудьте о приятных расслабляющих моментах. Вечером пятницы — в сочельник по новоюлианскому календарю — не забудьте загадать заветное желание. Важно это сделать в уютной и тихой обстановке. Можно даже при свечах, пишет 7Дней.ru.

25-26 декабря

Последние субботу и воскресенье уходящего года посвятите домашним хлопотам. В один из дней займитесь генеральной уборкой, чтобы не думать об этом на рабочей неделе. В другой — подумайте о подарках близким. Если останется время — посетите друзей и товарищей, окажите помощь нуждающимся. Также не забудьте тщательно спланировать свой праздничный образ. 31 декабря вам будет точно не до этого.

Эксперты портала «ШколаЖизни.ру» также советуют делегировать часть дел, если есть ощущение напряженности.

27-28 декабря

«Понедельник — день тяжелый» — знакомая миллионам фраза, к которой относятся достаточно предвзято, загружая голову лишними мыслями и тревожными переживаниями. Полезный совет: проведите 27 декабря в расслабленном режиме. В идеале — посетите баню или спа-центр. Если нет времени и лишних средств — устройте маленький праздник в собственной ванной. Недорогой скраб, аромамасла, горячая вода — все что нужно для удовольствия.

28 декабря можете подольше задержаться на работе, чтобы исключить неприятные сюрпризы в праздники. Звонок начальника будет совсем не кстати в канун Нового года, а если вы сам себе начальник, то лишние тревоги и подавно не нужны!

Depositphotos / poznyakov

29 декабря

Когда до главного праздника года остается лишь два дня, невольно накатывает стресс. Если чувствуете, что не справляетесь с делами — делайте дыхательную гимнастику. Утром 29 декабря выпишете ближайшие цели и старайтесь следовать четком плану и распорядку. Помните: лениться некогда, но и загонять себя в депрессию тоже не стоит. Акцент только на самых важных и неотложных пунктах.

30 декабря

Самое важное, что нужно сделать 30 декабря — хорошенько выспаться, отмечают специалисты. В противном случае в плотном графике соображать адекватно будет сложно. Если требуется — отключите телефон и попросите близких дать вам время прийти в себя. Однако не забывайте про тайминг. Если целый день валяться в кровати — можно пропустить все самое важное.

30 декабря, по возможности днем, проверьте подарки и готовность наряда к празднику. Гладить костюм или платье вечером 31 числа — большой стресс. Не создавайте себе лишних проблем. Тем более, если в канун Нового года еще будете трудиться в офисе.

31 декабря

31 декабря — самое время расслабиться и нажать на «тормоз». Забудьте про то, что не успели сделать — один день зачастую совершенно ничего не решает. Обзвоните всех, кого желали бы поздравить в праздничную ночь заранее, — из-за перегрузки линии могут возникнуть проблемы со связью, а, следовательно, и обиды. Откажитесь от идеи «куда-то бежать и чего-то искать» — даже если что-то забыли, оставьте все в уходящем году. Расслабьтесь и получайте удовольствие от начала долгих каникул!

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать елку к Новому году и какие из них бывают опасны.