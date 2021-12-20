Самый высокий человек в мире приехал в Москву за русской невестой

Самый высокий человек в мире приехал в Москву в поисках русской невесты. Турок Султан Кесен — рекордсмен книги Гиннеса. Его рост составляет 2 метра 51 сантиметр. Недавно мужчина развелся с супругой и попытать счастье в поисках новой любви решил в России.

Завидный жених рассказал, что наслышан о красоте и широте души русских невест. К тому же, по рассказам знакомых, девушки из России очень порядочные и хозяйственные. Кесен занимается фермерством, и надежная рука женщины ему бы не помешала.

Мужчина похвастался богатым приданым и заверил — проблем с ним не будет.

«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — сказал он в эфире «Пусть говорят».

Но у знаменитого великана есть и требования к будущей жене. По его словам, девушка должна быть не очень высокой — не больше двух метров. Его предыдущая супруга была 175 сантиметров.

«Я бы хотел жену увезти в Турцию. Живу в историческом месте, в юго-восточной части, но от моря далековато. Мы на выходные лишь выезжаем. Хочу именно русскую невесту, чтобы она родила мне мальчика и девочку», — строит он планы на будущее.

На Первом канале Султану даже подыскали потенциальных будущих жен. В студию пришли самые высокие девушки страны. Кесен признал: девушки действительно красотки, глаз не отвести. И все же он настроен серьезно — необходимо время на знакомство и общение, чтобы понять, что она — та самая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австралийские пожарные пожаловались на отсутствие фанатов дома и собрались в РФ.