Шевельков обвинил режиссера «Гардемаринов» в крахе карьеры: «Все отобрала!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 223

Актер уверен, что это не Светлана Дружинина дала ему шанс прославиться, а он ей — своим участием в съемках картины.

Шевельков обвинил режиссера «Гардемаринов» в крахе карьеры: «Все отобрала!»

Фото: Instagram @vladimir.shevelkov

Актер Владимир Шевельков, известный широкому зрителю по фильму «Гардемарины, вперед!», назвал картину помойкой и резко высказался о ее режиссере Светлане Дружининой. Он честно признался, что всем сердцем не любит, отвергает этот фильм и огорчается каждый раз, когда об этом спрашивают.

По мнению Шевелькова, ничего хорошего «Гардемарины» ему не дали кроме дружбы с коллегами Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым. Работу же над фильмом он мечтает позабыть и оставить в прошлом — было и было. По-настоящему выиграла только Дружинина, считает актер, первая картина была самой большой ее победой.

«Я был известен и до „Гардемаринов“. Какие шансы Светлана Дружинина мне дала? Наоборот — все отобрала! Это мы Светлане Сергеевне дали шанс проявить себя, согласившись у нее сниматься и сумев стать командой… А когда наше трио развалилось, все последующие „Гардемарины“ были уже не те», — цитирует Шевелькова «Экспресс газета».

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Как полагает артист, Светлана Дружинина умеет договариваться и приспосабливаться к обстоятельствам, поэтому смогла найти деньги на съемки продолжения истории. Своих сбережений режиссер не тратила, получила средства от государства. Такого таланта в области коммуникаций в себе Шевельков не видит — не умеет выбивать блага у сильных мира сего.

Артист признался, что окончательно растерял навыки дипломатии пять лет назад. Его предал друг. С тех пор актер даже не пытается сдерживаться, если хочется высказаться, пусть и резко. Говорит, что думает, и «чихать хочет» на многие условности. Сейчас Шевельков сотрудничает с телеканалом НТВ, планирует попробовать себя в новом амплуа — режиссера антрепризы. В политику, как многие звездные коллеги, не стремится. Не царедворец он, говорит.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как сложилась судьба Владимира Шевелькова после «Гардемаринов».

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