Танцевал, пел и орал: кадры первых минут после массового ДТП «на Кутузе» в Москве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм 1 028

Очевидцы держали под руки танцующего и орущего виновника массового ДТП «на Кутузе» в Москве

Фото, видео: Telegram @mobrep; 5-tv.ru

Предположительный виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Очевидцы держали под руки танцующего и орущего виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве до приезда правоохранителей. По внешним признакам можно предположить, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Личность предполагаемого виновника столкновения около 18 автомобилей установлена — это Павел Середнев. Его отец, возможно, крупный московский бизнесмен.

По последним данным, пострадали три человека. Одна женщина госпитализирована. Движение в районе Третьего транспортного кольца затруднено.

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