Танцевал, пел и орал: кадры первых минут после массового ДТП «на Кутузе» в Москве

Предположительный виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Очевидцы держали под руки танцующего и орущего виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве до приезда правоохранителей. По внешним признакам можно предположить, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Личность предполагаемого виновника столкновения около 18 автомобилей установлена — это Павел Середнев. Его отец, возможно, крупный московский бизнесмен.

По последним данным, пострадали три человека. Одна женщина госпитализирована. Движение в районе Третьего транспортного кольца затруднено.