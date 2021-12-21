Танцевал, пел и орал: кадры первых минут после массового ДТП «на Кутузе» в Москве
Очевидцы держали под руки танцующего и орущего виновника массового ДТП «на Кутузе» в Москве
Фото, видео: Telegram @mobrep; 5-tv.ru
Предположительный виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Очевидцы держали под руки танцующего и орущего виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве до приезда правоохранителей. По внешним признакам можно предположить, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.
Личность предполагаемого виновника столкновения около 18 автомобилей установлена — это Павел Середнев. Его отец, возможно, крупный московский бизнесмен.
По последним данным, пострадали три человека. Одна женщина госпитализирована. Движение в районе Третьего транспортного кольца затруднено.
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