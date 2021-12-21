Площадь пожара в томском ТК «Лента» увеличилась до пяти тысяч квадратных метров
Из здания эвакуировали 200 человек. Произошло обрушение кровли на большей части конструкции.
Фото, видео: ВКонтакте / Александр Петин; Соцсети; 5-tv.ru
Площадь пожара в томском ТК «Лента» увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. На месте работают экстренные службы города.
Предварительно, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 200 человек. Произошло обрушение кровли на большей части конструкции — около трех с половиной тысяч квадратных метров.
«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные. Компания выясняет причины произошедшего», — заявили в пресс-службе гипермаркета.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пожар произошел в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизаровых. Источник возгорания пока не найден.
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