Площадь пожара в томском ТК «Лента» увеличилась до пяти тысяч квадратных метров

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм 1 503

Из здания эвакуировали 200 человек. Произошло обрушение кровли на большей части конструкции.

Фото, видео: ВКонтакте / Александр Петин; Соцсети; 5-tv.ru

Площадь пожара в томском ТК «Лента» увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. На месте работают экстренные службы города.

Предварительно, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 200 человек. Произошло обрушение кровли на большей части конструкции — около трех с половиной тысяч квадратных метров.

«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные. Компания выясняет причины произошедшего», — заявили в пресс-службе гипермаркета.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пожар произошел в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизаровых. Источник возгорания пока не найден.

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