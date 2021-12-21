Жена экс-супруга Волочковой показала первое видео с ребенком

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 091

Для Игоря Вдовина это уже пятый по счету наследник. Дочь бизнесмена от балерины Ариадна, к слову, покинула мать и теперь проживает с отцом и мачехой.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @elenanika

Жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, актриса и телеведущая Елена Николаева, опубликовала видео УЗИ — показала подписчикам малыша, который, по ее словам, должен был появиться на свет еще вчера. Супруга бизнесмена Игоря Вдовина носит малыша уже 41-ю неделю, а он все «не хочет» появляться на свет.

«Не помещается в кадр — как я после новогодних праздников», — шутит она.

Как отмечают врачи в ролике Николаевой, первенца телеведущей уже, вероятно, стоит поторопить, а то засиделся: стал очень большим, и в теле хрупкой мамы ему тесновато. Мальчик в утробе звезды, как рассказала она поклонникам, весит три с половиной килограмма.

По словам Николаевой, все признаки скорого появления на свет, так сказать, налицо. Даже живот уже опустился, и наконец-то стало полегче дышать. Поклонники поддерживают шутливый настрой селебрити и рекомендуют потерпеть до Нового года, чтобы отметить сразу два праздника.

Instagram @elenanika

Прежде, публикуя очередное «беременное» фото, Николаева признавалась: рожать-то на самом деле некогда! Плотный график не позволяет расслабиться, и каждый день телеведущая как будто уже водит сына на работу — участвует в съемках, посещает драмкружок и уроки фотомастерства.

Для 35-летней телеведущей этот ребенок будет первым. Для Игоря Вдовина пятым. У 57-летнего бизнесмена есть трое детей от певицы Варвары Демидовой. От Анастасии Волочковой — дочь Ариадна, последние три года она живет с отцом и мачехой. Предприниматель и балерина поженились в 2007 году, однако позже выяснилось, что церемония была фиктивной, и официального брака пара не заключила.

В интервью Лере Кудрявцевой экс-прима Большого театра признавалась, что дважды беременела от Вдовина, но второго ребенка решила не рожать, была уверена, что мужчине наследник не нужен. После аборта, по словам танцовщицы, она едва не умерла, но врачам удалось справиться с осложнениями. «Грехом на душу», уверяла звезда, она спасла нерожденного малыша от ожидавших его неминуемых страданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова сделала чучело из умершего кота и поставила в спальне. Одного из пяти, если точно, скончавшихся в ее доме котов.

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