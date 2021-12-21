Заступившегося за керлингистку фигуриста Соловьева избили в центре Москвы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы. Об этом стало известно «Матч ТВ» от источника.

Инцидент произошел ночью на улице. Спортсмен заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Пока девушка вызывала полицию, Сидорова избили ногами. Фигурист попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое хулиганов были задержаны полицейскими на месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трое неизвестных избили мужчину в подземном переходе у метро в центре Москвы. Он заступился за молодую пару.