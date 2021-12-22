Могут ли идти месячные во время беременности и стоит ли бежать к врачу

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 560

Репродуктолог Даниелян объяснила, могут ли идти месячные во время беременности

Фото, видео: Depositphotos / EugeneGensyurovksy; 5-tv.ru

Репродуктолог Анжела Даниелян в интервью 5-tv.ru назвала пять причин возникновения кровянистых выделений у ожидающей малыша будущей мамы.

Полноценной менструации во время беременности быть не может. Однако ситуации, когда у ожидающей малыша женщины появляются кровянистые выделения, бывают. Главное — сразу обратиться к врачу и выяснить причину. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала репродуктолог клиники «Дельта» Анжела Даниелян.

Специалист назвала пять причин возникновения кровянистых выделений во время беременности. По ее словам, в первом случае их можно принять за норму.

«Через три-четыре дня такие выделения заканчиваются, и беременность абсолютно спокойно прогрессирует», — отметила специалист.

Во втором не исключена внематочная беременность. В третьем — недостаточность прогестерона — гормона, необходимого для роста и созревания эндометрия (внутренний слой полости матки — Прим. ред.) и возможности прикрепления оплодотворенной яйцеклетки, то есть наступления и дальнейшего развития беременности. В этом случае врач поставит диагноз — недостаточность желтого тела — особой железы, которая и вырабатывает прогестерон.

Также репродуктолог отметила, что в полости матки может быть воспаление, из-за которого рецепторы не чувствуют гормоны и не способны поддержать возможную беременность. В конечном счете кровянистые выделения могут говорить о том, что эмбрион получился нежизнеспособный. И организм таким образом пытается от него избавиться.

Чтобы понять в чем суть, нужно сдать кровь на ХГЧ (уровень гормона беременности — Прим. ред.). Эксперт напомнила, что ХГЧ появляется только во время беременности. Если ребенок в утробе развивается нормально, то динамика роста ХГЧ будет активной. Если рост замедленный, вероятно, есть отклонения. Кроме того, женщине необходимо пройти ультразвуковую диагностику. Эти два параметра и определят истинную причину крови из влагалища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно ли остановить или отсрочить начало месячных.

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