Когда появился статус звездный адвокат?

В разные периоды моей профессиональной деятельности и до сих пор мне наклеивают ярлыки, потому что звездный адвокат — это не единственный ярлык, который на меня наклеивают без моей воли. Когда один из федеральных каналов меня чмырил, они меня называли гламурный адвокат. Первое упоминание лет десять назад и с разной степенью регулярности меня так называют.

Нравится или дискомфорт?

Неоднозначное чувство. Моих коллег, которые меня недолюбливают. Их можно разделить на несколько категорий. Те, которые меня не знают, те, которые знают и относятся нейтрально, которые знают, относятся с уважением и те, которые знают и завидуют, но делают вид, что не завидуют. Или делают вид, что не знают. Вот они меня порой подкалывают. Ой, там звездный адвокат пришел… Я спокойно к этому отношусь.

Если Вы думаете, есть ли во мне какая-то внутренняя гордость или сознание свершившегося взлета. Я прекрасно пониманию состояние в медиа пространстве. Если завтра о тебе не написали, на другой день забыли.

Полное интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным смотрите на странице спецпроекта «ОтЛичная жизнь».