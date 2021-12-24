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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 324

Сергей Жорин о делах, за которые не возьмется: «Я понял, что человек — негодяй!»

Звездный адвокат считает, что никогда не говори никогда, но есть свои нюансы.

Фото, видео: 5-tv.ru

За что никогда не возьмется Сергей Жорин?

Неправильно сказать за что не возьмется, потому что никогда не говори никогда. Многие адвокаты любят говорить — вот я никогда не возьмусь за насильственные преступления, сексуального плана. Но есть ряд, которых я очень уважаю, они ведут все дела. Я слежу за их практикой и учусь многому. Они ведут все дела… И педофилов… У меня есть такое предубеждение.

За какие дела я не брался. Было дело по ДТП много лет назад. Пришел один чиновник известный и рассказывает историю. Его сын попал в ДТП. Там есть погибшие. Нужно ему помочь. Я говорю, что предположительно могу взяться, но мне надо с ним сначала поговорить, что вдруг не будет контакта.

Приходит этот сын и говорит: «Ну чего там…» Ну такой избалованный парень молодой. «Ты что ли адвокат… Какая там позиция…» Я говорю — «Подожди. Ты готов возместить вред имуществу, здоровью, компенсацию пострадавшим? Ты же по факту виноват». Он говорит: «А сколько это будет стоить». Я отвечаю: «Не знаю, надо с ними обсудить. Не меньше такой-то суммы, учитывая ситуацию». «Да мне проще из страны свалить»…

Ну, я понял, что человек — негодяй! Вот папа у него достойный человек. Такое, кстати, часто бывает. Достойный, уважаемый. Сам всего добился. А ребенка воспитывали няни, окружение. Дети таких же успешных людей. Ну и вырос негодяй…

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