Сергей Жорин: «Лошагин издевался над мамой Юлии и смаковал детали в суде»

Есть мнение, что Сергей Жорин работает только за большие деньги. Только с очень крутыми заказами и только так, чтобы хватало на всю мебель и на все остальные атрибуты успешной жизни. Но я знаю, что у Вас есть дела, которые Вы ведете бесплатно. Например, громкое дело екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, за которое Вы взялись и до сих пор ведете. И несмотря на то, что он уже отбывает положенный срок, но все равно возвращаетесь в связи с его регулярными попытками подать аппеляции. Как так сложилось, что Вы попали в эту историю?

Оказался в этом деле неожиданно. Я посетил программу, съемку передач, посвященных этой трагедии. И там по видеосвязи участвовал Дмитрий Лошагин. В студии была мама Юлии убитой. И я там был в качестве эксперта.

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И даже в какой-то момент у меня Дмитрий вызывал сожаление. То есть у меня не было никакого негатива, я даже предполагал, что это несчастный случай. Он не был похож на какого-то такого коварного убийцу. То есть отношения нужно уметь завершить в тот момент, а большинство людей это не умеют сделать, именно тогда, когда они становятся разрушительными для обеих сторон, потому что если затягивать эти взаимоотношения, они могут закончиться трагически.

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Как только его оправдали, он стал посещать различные телевизионные шоу и давать интервью за деньги. Это первое, что меня удивило и возмутило. Как можно зарабатывать на трагедии, связанной с гибелью твоей, как он утверждает любимой жены. Либо ты должен бесплатно участвовать. Если в этом есть целесообразность и ты за это берешь деньги, то отдавай их родителям, чтобы это как-то было похоже на благотворительность, но он продолжал на этом зарабатывать. И у меня есть информация, сколько он требовал за свое эксклюзивное интервью.

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Но самое удивительное и мерзкое, что на этих передачах он всячески пытался опорочить маму Юлии, ее брата. Он их обвинял, что они катались на его машине, пока он находился под стражей, он их обвинял в какой-то корысти. Я видел в глазах мамы Юлии такую безысходность. Я по глазам могу опреедлить, что ощущает человек. У нее такое состояние было близкое к безумию, безысходности, трагедия… Фактически она в тяжелом состоянии и мне ее было по человечески жаль. Она не понимала, как такое может быть. Как он может быть причастен и к смерти дочери. И продолжать родителей убитой жены каким-то образом оскорблять. Я на нее посмотрел тогда на передаче и подумал, что хочется ей помочь, а поскольку я сам свои услуги не предлагаю, наверное, если бы она попросила меня помочь, то я не смог бы отказаться, только я об этом подумал, проходит буквально три дня и она сама мне позвонила, говорит, Сергей, вот я узнала у редакторов Ваш номер, я бы хотела, чтобы Вы мне помогли все-таки добиться привлечения к ответственности этого человека, потому что он виновен в этом страшном преступлении.

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И, конечно, я не мог отказать и вошел в это дело. Нельзя сказать, что благополучно, потому что молодую и красивую девушку не вернуть к жизни, но все же Лошагин получил заслуженное и законное наказание. Но он не успокоился. Из колонии он подавал большое количество исков в отношении семьи. Пытался поделить совместно нажитое имущество, что, конечно, каждый раз шокировало семью и продолжает извиняться.

Был один момент, который меня крайне поразил и возмутил. Мама Юлии посещала все судебные заседания, когда уже суд шел повторный, после которого признали виновным Лошагина. Он видя и смотря в глаза мамы, специально добился допроса судмедэксперта. И несколько часов задавал вопросы эксперту об особенностях внутренних органов при вскрытии и о содержимом желудка после вскрытия и там даже судья уже сделала замечание Лошагину. А он спрашивал: «А скажите, а вот вы в желудке не нашли мандаринку? Мы на вечеринке мандарин ели. Вы, когда вскрывали покойную, вы там мандарин нашли?» Судья пыталась снять вопрос: «Лошагин, а почему?» А вот представляете мать убитого ребенка и часами обсуждается содержимое желудка. И вот эти все страшные детали, видя как мама реагирует на это на суде… Она неоднократно теряла сознание… И судья спрашивала, а какое отношение имеет значение мандаринка в желудке. Лошагин говорит: «А вот по мандаринке можно определить время смерти». Что правда. То есть вот эти вопросы не было необходимости обсуждать, но он их смаковал.

2 декабря 2021 года Лошагин вновь подал на УДО. Против УДО выступает и прокурор, и руководство исправительной колонии

И все дошло до того, что к сожаление, на этом фоне нервных потрясений у Юлиной мамы и у папы началась онкология. Они чудом остались живы. И Лошагин до сих пор подает прошения. И он не принес извинения, он не раскаялся и он продолжает подавать на УДО. Тут даже недавно какой-то районный суд Екатеринбурга постановил его освободить условно-досрочно, что вызвало шок у Юлиной мамы