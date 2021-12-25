Сергей Жорин о любви к маме, «Модном приговоре» и семейной похвале

Когда мама сказала: Сережа, я тобой горжусь?

Ну, такого не было. Поставила перед собой и сказала — сынок, я тобой горжусь. Но я это чувствовал по мере того, что как добивался каких-то успехов. И я то, что называется, сын маминой подруги. Есть такое устойчивое выражение. Не потому что я такой весь положительный. Спасибо маме, что она меня не отпустила в ПТУ. Ничего хорошего бы не было. Что прививала нам любовь к спорту любому. И дальше с течением обстоятельств определенных И желание что-то делать. У нас так не принято, что встречаемся и хвалим друг друга, как-то это понятно на интуитивном уровне.

У вас же с мамой достаточно тесные отношения?

Мама нас одна растила и, конечно, мы с братом, конечно, ее очень любим и ценим.

У вас же был телевизионный опыт с мамой на «Модном приговоре».

Мне с этой программы звонили, приглашали, а я не очень хорошо видел себя в этом формате и я культурно отказывался. В очередной раз, когда они мне позвонили и сказали, вот Сергей придите… Я как раз был у мамы в гостях, и я так на всякий случай говорю: мамуля, ты не хочешь, случайно? О, я хочу. Серьезно? Да, ну хорошо, давай с тобой сходим.

Я боялся, что ей не понравится, что она устанет, потому что этот съемочный процесс, он достаточно тяжелый. Плюс это связано с тем, что образы меняют, а ведь могут так поменять образ, что будет инфаркт. Слава богу, ей очень сильно понравилось под впечатлением.