Сергей Жорин: «Есть комната отдыха, но она доступна только директору»

Соответственно, должно быть очень комфортно. Или, например, с утра посетил следственный изолятор, а потом еще долгий день. Нужно принять душик, нужно, побриться, помыться. Здесь есть вот такое пространство со стороны кажется, что это просто шкаф, но здесь мы видим достаточно комфортное пространство, где можно прийти в себя и привести себя в порядок. А потом свеженьким продолжать работу.

Есть поздно закончил, либо какие-то другие непредвиденные обстоятельства, то есть комната отдыха, но она доступна только директору, то есть мне. Закрытая для клиентов территория. Зона отдыха, чтобы можно было комфортно отдохнуть в перерывах между судебными процессами и снова в бой. Все для работы.

Если пришли клиенты, а ты только что проснулся, то ты можешь открыть дверь и сказать:

«Доброе утро. Я скоро к вам спущусь».

Зоозащитники меня, наверное, за это отругают, но это подарок моего близкого друга Саши Хрусталева, который крупный и строитель, и пилот вертолетов.

Это раритетная гардеробная-чемодан. Не хотел бы говорить, кто подарил. Один секрет оставим.

Есть гардероб, где всегда можно переодеться, привести себя в порядок.

Сколько у Вас рубашек и костюмов? Здесь, внизу. И дома у Вас же огромная гардеробная?

Это не сосчитать. Это у нас спецодежда, поэтому ее должно быть всегда очень много, чтобы об этом не думать.

Не пытались посчитать, сколько?

Могу сказать, сколько у меня галстуков. Потому что мне пришлось посчитать, когда мы строили у меня в квартире именно хранилище для галстуков. Их там около трех тысяч.

Я думал, что один такой маньяк, но более искушенный в этом оказался Евгений Ваганович Петросян, который по слухам не надевает один галстук дважды.

Ну, вот собственно уютно достаточно. Допустим, остаться переночевать перед ранним судом или после длительного рабочего дня. Очень даже комфортно. Я думаю, что это мечта трудоголиков.