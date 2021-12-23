Суд арестовал избивших фигуриста Соловьева студентов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу фигурантов уголовного дела об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева — студентов Владислава Яковцева и Владислава Смирнова. Оба отправлены в СИЗО на 30 суток, до 21 января.

При этом Смирнов просил суд не отправлять его в изолятор, ссылаясь на большую загруженность по учебе.

«Я считаю, что это не совсем правильная мера наказания, так как я являюсь студентом, у меня большое количество зачетов, сессий, у меня прописка в городе Москве, и я готов понести любую меру наказания, кроме заключения под стражу, так как даю полную гарантию сотрудничать со следствием и никуда не отлучаться», — заявил участник избиения.

Однако суд отказал обоим молодым людям в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что двое 18-летних подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева раскаялись в содеянном. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Инцидент с участием олимпийского чемпиона Дмитрий Соловьева произошел возле караоке-клуба. Трое молодых людей стали приставать к гражданской супруге спортсмена и ее подругам. Соловьев решил защитить своих спутниц, но акт героизма закончился избиением 32-летнего фигуриста. Двое подозреваемых по горячим следам были задержаны. Ими оказались студенты, проживающие в Москве, один из них родом из Читы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие заявило ходатайство об избрании в отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева меры пресечения в виде заключения под стражу.