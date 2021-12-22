Видео допроса избивших олимпийского чемпиона Соловьева

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Алексей Хитров
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Появилось видео допроса студентов, избивших олимпийского чемпиона Соловьева

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов; МВД РФ

Ранее стало известно, что в отношении задержанных студентов возбуждено уголовное дело.

Опубликовано видео допроса студентов, задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела стали Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.

Один из студентов подробно рассказал об инциденте. По его словам, конфликт начался после высказываний компании в адрес девушки фигуриста Анны Сидоровой.

«Случился на улице конфликт, в ходе чего мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку (Соловьеву — Прим. ред.) не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул потерпевший», — рассказал задержанный.

Он добавил, что его друг нанес несколько ударов, когда конфликт уже, казалось, был исчерпан. Затем Соловьев принял решение вызвать сотрудников полиции. Молодой человек извинился за нанесенные оскорбления и сказал, что раскаивается в содеянном.

Второй задержанный — тот, который, судя по видео, наносил удары Соловьеву — отказался говорить без адвоката, но сказал, что также раскаивается.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба юноши проживают в Москве, один из них родом из Читы.

Накануне стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы и попал в больницу. У спортсмена диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, кистей, ссадины правого бедра. Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в избиении Соловьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую версию произошедшего рассказал сам Дмитрий Соловьев.

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