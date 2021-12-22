Подозреваемые в нападении на фигуриста Соловьева раскаялись в содеянном

Двое 18-летних подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева раскаялись в содеянном. Об этом стало известно 5-tv.ru от собственного источника.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба юноши проживают в Москве, один из них родом из Читы.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря в центре Москве у караоке-бара, где Дмитрий Соловьев отдыхал вместе со своей возлюбленной Анной Сидоровой. К девушке и ее подругам пристали трое парней. Фигурист заступился за подруг и был избит, а затем оказался в Боткинской больнице. У спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео избиения Дмитрия Соловьева.