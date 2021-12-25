«Ты не святая»: Призвавшую девушек беречь честь Бузову пристыдили архивным компроматом

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 178

Ольгу Бузову возмутил откровенный танец девушки на концерте Jony

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram @Buzova House, @SVETSKlE_HRONIKI

Тема:
Ольга Бузова

Артистку возмутил провокационный танец девушке на концерте JONY. В ответ ей припомнили прошлые «подвиги».

Телеведущая Ольга Бузова возмутилась поведением некоторых девушек в ночных клубах. В своем Telegram-канале Buzova House знаменитость рассказала, что накануне посетила концерт певца JONY.

Поющая звезда призналась, что была шокирована слишком вызывающим танцем, который исполняла одна из посетительниц.

«Как может в XXI веке женщина требовать к себе уважения от мужчин, если они видят такое…Чтобы вы понимали, это элитное мероприятие, открытие караоке моих друзей, где выступает Jony и ее стол напротив нашего», - рассказала Бузова.

Она добавила, что не хочет видеть в своем окружении такое «днище».  

«Девочки мои! Пожалуйста! Берегите честь и достоинство. Это реально важно!» - подытожила Бузова.

В комментариях к гневному посту телеведущую поддержали многие пользователи.

«Ужас»;

«Уже бы голой пошла на мероприятие»;

«Дамочка явно накидалась и неадекватна», - согласились с ведущей.

Однако нашлись люди с хорошей памятью, которые припомнили экс-звезде «Дома-2», что она тоже когда-то могла «задать жару».

В сети мгновенно появились кадры, на которых Бузова исполняет довольно смелый танец в ярко-красном платье-мини возле гостей, сидящих за столиками.

Пользователи посоветовали знаменитости не судить других строго.

«Оля, кого как не тебя постоянно осуждают-обсуждают. Это ее личное дело, как себя вести. Не нравится - не смотрите»;

«Оль, удали. Не суди, да не судимым будешь. Расслабилась девчонка. Видно, что она на спорте. Попал алкоголь в кровь и понеслось. Тем более под музыку Джони»;

«Оль, ты тоже не святая. Девушка красивая, фигура шик. Удали. Каждый отдыхает как хочет», -   посоветовали в комментариях.

Telegram @Buzova House

Ранее 5-tv.ru писал, как Бузова унизила себя в попытках утереть нос Тарасову, по словам Рустама Солнцева.  

 

Тема:
Ольга Бузова
25 дек
«Ужасающая судьба»: Солнцев объяснил, как Бузова унизила себя в попытках утереть нос Тарасову
24 дек
Костенко грубо ответила на скандал Тарасова и Бузовой: «Меня в это окунули»
23 дек
Бузова уличила Тарасова во лжи после скандальной встречи: «Все знали, что я буду там»
22 дек
Обиженная женщина: физиогномист уличила Бузову в манипуляциях с Тарасовым
22 дек
Карина Кросс высказалась о разрыве с Давой: «Перестаньте меня жалеть»
22 дек
Тарасов объяснил, зачем Бузова пошла на скандальный выпад со сцены
22 дек
Ольга Бузова показала, что получала премию без нижнего белья
22 дек
Тарасов в песне намекнул, что Бузова скучает по нему и «плачет в подушку»
21 дек
Миро объяснила, хочет ли Тарасов вернуться к Бузовой
21 дек
Успенская устроила скандал из-за Бузовой: «Такой самоуверенной еще не видела!»
-12° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января

Последние новости

2:59
Песков рассказал о планах Владимира Путина на будущий год
2:45
Павел Мамаев сделал предложение бывшей подруге Аланы
2:15
Сила цифр: как рождение в определенный день недели влияет на судьбу
1:50
«Вранье и ложь»: В «Газпроме» ответили на обвинения в недостаточных поставках газа
1:28
У Валерия Леонтьева украли трусы за полмиллиона рублей
1:09
«Авария» на ТЭЦ в Петербурге оказалась частью съемок фильма

Сейчас читают

Евстратиев день: Что можно и нельзя делать 26 декабря
Сергей Жорин о друзьях: «Максим Фадеев бросил все и прилетел в Москву»
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год