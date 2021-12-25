«Ты не святая»: Призвавшую девушек беречь честь Бузову пристыдили архивным компроматом

Артистку возмутил провокационный танец девушке на концерте JONY. В ответ ей припомнили прошлые «подвиги».

Телеведущая Ольга Бузова возмутилась поведением некоторых девушек в ночных клубах. В своем Telegram-канале Buzova House знаменитость рассказала, что накануне посетила концерт певца JONY.

Поющая звезда призналась, что была шокирована слишком вызывающим танцем, который исполняла одна из посетительниц.

«Как может в XXI веке женщина требовать к себе уважения от мужчин, если они видят такое…Чтобы вы понимали, это элитное мероприятие, открытие караоке моих друзей, где выступает Jony и ее стол напротив нашего», - рассказала Бузова.

Она добавила, что не хочет видеть в своем окружении такое «днище».

«Девочки мои! Пожалуйста! Берегите честь и достоинство. Это реально важно!» - подытожила Бузова.

В комментариях к гневному посту телеведущую поддержали многие пользователи.

«Ужас»;

«Уже бы голой пошла на мероприятие»;

«Дамочка явно накидалась и неадекватна», - согласились с ведущей.

Однако нашлись люди с хорошей памятью, которые припомнили экс-звезде «Дома-2», что она тоже когда-то могла «задать жару».

В сети мгновенно появились кадры, на которых Бузова исполняет довольно смелый танец в ярко-красном платье-мини возле гостей, сидящих за столиками.

Пользователи посоветовали знаменитости не судить других строго.

«Оля, кого как не тебя постоянно осуждают-обсуждают. Это ее личное дело, как себя вести. Не нравится - не смотрите»;

«Оль, удали. Не суди, да не судимым будешь. Расслабилась девчонка. Видно, что она на спорте. Попал алкоголь в кровь и понеслось. Тем более под музыку Джони»;

«Оль, ты тоже не святая. Девушка красивая, фигура шик. Удали. Каждый отдыхает как хочет», - посоветовали в комментариях.

Telegram @Buzova House

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