Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы: «Решили проверить лианы на прочность»

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в преддверии Нового года рассказала о самом запоминающемся случае, который с ней произошел 31 декабря. Однажды праздник она справляла во Вьетнаме, куда вместе с другими артистами отправилась выступать. Выпили, закусили, и Бабкину потянуло на приключения. Приметив в окне лианы, она с коллегами решила прокатиться на них а-ля Тарзан.

«Мы решили покататься на лианах и проверить их на прочность», — вспомнила Бабкина в интервью «7Дней.ру».

Сказано — сделано. Она с некоторыми еще товарищами повисли на лианах. Но не удержались, сорвались. И из-за необычного расположения гостиницы оказались на земле другого государства. Отель стоял во Вьетнаме, а забор за ним ограждал территорию Лаоса. Оказавшись за границей без документов, артистка не сразу поняла всей серьезности ситуации.

«Нам в тот момент не было страшно — наоборот, мы смеялись над своим нелепым положением», — продолжила она.

Но спустя некоторое время, когда веселье прошло, поняли, как-то нужно вернуться в номер. Пешком в гостиницу артисты не могли попасть, так как путь преграждал забор с колючей проволокой. Тогда коллеги, оставшиеся в номере, связали простыни и спустили бедолагам вниз. На них они и забрались обратно. И лишь тогда поняли, чем могла закончиться история. Ведь без документов они пересекли границы двух государств.

К счастью, для Бабкиной и ее товарищей приключение закончилось без серьезных травм и проблем с законом. Но тот Новый год она помнит до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и прикрепить их к отпускам.