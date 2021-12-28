Умер французский шоумен, один из братьев Богдановых, известных множеством пластических операций

Умер один из французских телеведущих научно-популярной передачи «2002: Одиссея будущего» Григорий «Гришка» Богданов. По информации местных СМИ, он скончался в возрасте 72 лет в парижском госпитале. Причина смерти не сообщается.

«Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — рассказали родственники знаменитости в беседе с информационным агентством AFP.

Братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы прославились благодаря роли телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего» в 1970-1980-х. Однако они подвергались широкой критике со стороны научного сообщества и обвинялись в продвижении псевдо- и антинаучных идей. А после получения докторских степеней ученые признали, что их труды не имеют абсолютно никакой ценности для науки.

Позже они прославились в интернете благодаря информации о многочисленных пластических операциях, ведь внешность обоих братьев за многие годы претерпела существенные изменения. У них сильно увеличились губы, подбородки и щеки. Сами же братья отрицали причастность медицинских специалистов. Однако вероятен и другой сценарий — нарушение функции гипофиза, который в медицинской среде именуется как акромегалия.

Отец братьев-близнецов Юрий Богданов — русский художник татарского происхождения. Во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной территории и был отправлен на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться в Испанию, а после окончания войны он обосновался во Франции. Григорий, как и Игорь, говорил на английском, французском и немецком языках, но совсем не владел русским.

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