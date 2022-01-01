Восстанавливайтесь скорее! Рецепт похмельного супа с бараниной от шефа Емельяненко

1 января — сложный день для россиян. Кто-то в минувшую ночь переел, кто-то просто не выспался, кому-то плохо, потому что еще недавно было слишком хорошо. И всем необходимо восстановление. Шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко знает, как прийти в себя после главного праздника в стране. На своем YouTube-канале он поделился рецептом похмельного супа на бараньем бульоне и с солеными огурцами.

Ингредиенты:

Баранина

Лук — 2 штуки

Лавровый лист — 2-3 листа

Помидор — 1 штука

Соленый огурец — 4 штуки

Болгарский перец — небольшой кусочек

Капустный рассол

Маринованный чеснок — 2 зубчика

Рассол от маринованного чеснока — 2 столовые ложки

Зелень (кинза, укроп зеленый лук)

Красный перец молотый

Соль

Перец

Способ приготовления:

Перед тем, как начать варить бульон, мясо необходимо обжарить. Но прежде надо нарезать баранину на куски. Пока мясо готовится, лук, разрезанный на две части, обжигаем горелкой. Далее то же самое делаем и с бараниной, и отправляем в кастрюлю с водой. В будущий бульон добавляем лавровый лист, помидор, соль, черный молотый перец. Варить около 60-80 минут, пока мясо не станет мягким.

Как только мясо приготовилось, достаем его, а бульон процеживаем через сито. Далее соленые огурцы нарезаем кубиками, лук — полукольцами. Все это вместе с мясом обратно возвращаем в кастрюлю и заливаем бульоном. Ставим на плиту вариться. Чуть позже добавляем рассол от квашеной капусты, еще лавровый лист, черный и красный перец, маринад от чеснока, немного нашинкованной капусты. Варим несколько минут. Приятного аппетита!

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