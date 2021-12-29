Тренд на потасканность: Историк моды Васильев предсказал отказ от ботокса в 2022 году

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 3 779

Историк Александр Васильев рассказал о тренде «на потасканность» в 2022 году

Фото, видео: Instagram @iris.apfel, @dr.inessa_oliynichenko

Телеведущий отмечает, что раньше все старались омолодить себя при помощи уколов красоты, а сейчас все изменилось.

Морщины и другие дефекты кожи станут одним из главных трендов в 2022 году. Об этом на одной из своих последних лекциях рассказал историк моды, искусствовед Александр Васильев.

«Седина, морщины и дефекты кожи. Раньше все старались преисполнить свои лица уколами красоты, гиалуроновыми губами, всевозможными подтяжками лица. Сейчас это вышло из моды. Сейчас все, кто делает ботокс, будут срочно откачивать, назад возвращать. В моде потасканность», — заявил он.

По его словам, чем старше выглядит женщина, тем лучше. Он привел в пример знаменитую американку Айрис Апфель — дизайнера и коллекционера, которой в этом году исполнилось 100 лет. Она является иконой стиля, и ей «платят за морщины».

Инесса Олийниченко врач-косметолог, которая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагмент лекции, рассказала 5-tv.ru, что на том мероприятии она выглядела моложе других. Она хотела пойти в модельную школу для женщин 45+, и поняла, что не в тренде, а ее сокурсницы не стесняются морщин.

«Не знаю, что будем делать: следовать модным тенденциям или стареть элегантно? Я выбираю стареть элегантно», — поделилась косметолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое платье подобрать для новогодней вечеринки 2022 года.

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